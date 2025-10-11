Без войск КНДР: в ISW заявили, что россияне нацелились захватить Сумы

В то же время, военные КНДР осуществляют операции по разминированию в Курской области.

Россияне нацелились захватить Сумы / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Главное:

Оккупанты наступают на севере Сумской области

Северокорейские войска не помогают россиянам на этом направлении

Оккупантам не дают отпуска "до захвата Сум"

Войска КНДР не помогают армии страны-агрессора России в боевых действиях в Сумской области. Кроме того, командование не согласовывает отпуска российским военным "до захвата Сум". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 10 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Агалитики добавляют, что российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, пожаловался, что северокорейские войска не помогают российским войскам в боевых действиях в Сумской области, а вместо этого осуществляют операции по разминированию и борьбе с беспилотниками в Курской области.

По его словам, в больницах питание у северокорейских военнослужащих лучше, чем у российских. А солдаты часто должны покупать за свой счет лекарства и продукты питания.

Он также утверждал, что российское командование отказывает военным в отпуске, пока российские войска "не захватят Сумы".

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Где продолжится наступление РФ

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук сказал, что Россия при имеющихся ресурсах и без мобилизации способна проводить только одну стратегическую наземную операцию. Например, исключительно на Донбассе или каком-то другом направлении.

"Поэтому подтверждением является повторная переброска на Покровское направление морпехов, которых ранее выводили для восстановления на юг из Сумской и Курской областей", - отметил он.

Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал заявил, что российские оккупанты продвинулись на востоке Запорожской области возле населенного пункта Полтавка.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман сказал, что армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на Донбассе не из-за ухудшения погоды. Вероятно, перед оккупантами поставили новый дедлайн.

В то же время, OSINT-аналитик Unit Observer сообщил, что Россия готовится к наступлению на Днепропетровскую область. РФ перебрасывает войска из-под Покровска.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

