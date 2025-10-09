Десятки БпЛА и КАБов атакуют Сумщину: раздаются взрывы, есть раненые и погибшие

https://glavred.info/war/desyatki-bpla-i-kabov-atakuyut-sumshchinu-razdayutsya-vzryvy-est-ranenye-i-pogibshie-10704965.html Ссылка скопирована

Российские войска продолжают атаковать Сумскую область. С ночи регион подвергается массированным обстрелам. Об угрозе для области сообщили в воздушных силах.

"Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину", - говорилось в сообщении.

Впоследствии глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил: "Часть вражеских дронов удалось уничтожить, однако агрессор активно применяет их снова".

Ударные беспилотники и управляемые авиабомбы поразили Степановскую, Сумскую, Белопольскую, Великописаревскую, Камышанскую и Николаевскую сельские громады. К сожалению, среди пострадавших есть погибшие: 40-летний мужчина в Николаевской громаде, 65-летний - в Великописаревской и 66-летний - в Белопольской громадах.

Также пострадали 47- и 52-летние мужчины, которым оказывают медицинскую помощь. Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

