Российские дроны снова атакуют Украину - тревога ширится, раздаются взрывы

Оккупанты снова атакуют Украину ударными беспилотниками. Одна из групп двигалась в направлении Кривого Рога. Об угрозе для города сообщили в Воздушных силах.
"Кривой Рог - несколько групп БпЛА в направлении города!" - говорится в сообщении.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию: "До 30 шахедов в направлении города. Подлет - 10 минут. Берегите себя и своих близких".
По данным корреспондентов "Суспільного", в Кривом Роге был слышен звук взрыва.
Также в Черкассах и в окрестностях города были зафиксированы взрывы, сообщают журналисты "Суспільного".
Новость дополняется.
