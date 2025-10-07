Российские дроны снова атакуют Украину - тревога ширится, раздаются взрывы

https://glavred.info/war/massovaya-ataka-na-dnepropetrovshchinu-desyatki-shahedov-letyat-so-vseh-storon-10704674.html Ссылка скопирована

Оккупанты снова атакуют Украину ударными беспилотниками. Одна из групп двигалась в направлении Кривого Рога. Об угрозе для города сообщили в Воздушных силах.

"Кривой Рог - несколько групп БпЛА в направлении города!" - говорится в сообщении.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию: "До 30 шахедов в направлении города. Подлет - 10 минут. Берегите себя и своих близких".

Атака дронов / фото: Telegram "Разведка Украины"

По данным корреспондентов "Суспільного", в Кривом Роге был слышен звук взрыва.

Также в Черкассах и в окрестностях города были зафиксированы взрывы, сообщают журналисты "Суспільного".

