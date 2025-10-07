Укр
Украина испытывает новую мини-ракету, которая разрывает дроны "облаком" шариков

Руслана Заклинская
7 октября 2025, 15:31обновлено 7 октября, 16:21
Новую разработку позиционируют как более дешевую альтернативу традиционным ракетам для ПВО.
Украина испытывает новую мини-ракету, которая разрывает дроны 'облаком' шариков
Украина перешла на дешевые противодронные ракеты Thales / Коллаж: Главред, фото: x.com/vanguardintel, Forces Operations Blog

Главное:

  • В Европе создали дешевую ракету FZ123 для сбивания дронов
  • Ракета работает как дробовик
  • Украина уже пользуется ею для сбивания "Шахедов"

Европа разработала дешевую зенитную ракету для борьбы с российскими ударными дронами, которая действует по принципу дробовика. В Украине ее уже испытывают на практике. Об этом пишет Business Insider.

Европейская промышленная группа Thales разработала вариант 70-мм ракеты со специальной осколочно-фугасной боевой частью FZ123, предназначенной для перехвата российских ударных дронов типа "Шахед". Разработка позиционируется как более дешевая альтернатива классическим ЗРК и более дорогим ракетам для ПВО.

Как работает ракета FZ123

При подрыве заряд около одного килограмма разгоняет шарики во все стороны, создавая зону поражения диаметром примерно 25 метров. Это облако шариков имеет достаточную плотность, чтобы повредить или уничтожить ударные дроны типа "Шахед".

Ракеты калибра 70 мм совместимы со стандартными пусковыми установками НАТО этого калибра. Thales сообщает, что варианты с FZ123 уже запускают с мультиствольных пусковых систем Vampire (L3Harris), которые можно монтировать на грузовики, а также с некоторых модернизированных версий вертолетов Ми-8.

Почему это важно для Украины

Зенитные ракеты с FZ123 заполняют нишу между дешевыми дронами-перехватчиками и дорогими ПВО-ракетами. По сравнению со стандартными зенитными или воздушными ракетами они значительно дешевле, но при этом дают большую эффективность против массированных волн ударных БпЛА.

Представители Thales заявляли, что боеголовка уже развернута в Украине. В то же время запросы от Киева превышают текущие объемы производства.

Thales Belgium сообщает о планах произвести около 3 500 ракет с FZ123 до конца текущего года и масштабировать производство до 10 000 единиц в год до конца 2026-го (в сочетании с более массовым производством 70-мм ракет в целом). Компания отказывается раскрывать подробную стоимость боеголовки, однако подчеркивает, что это "низкобюджетное" решение по сравнению с традиционными ракетами ПВО.

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина разрабатывает уникальные образцы вооружения, которых ранее не создавали в мире. Среди самых громких проектов - крылатая ракета "Фламинго" с объявленной дальностью до 3 000 км и боевой частью около 1 000 кг.

По оценкам экспертов, даже если реальные технические характеристики частично будут отличаться от заявленных, потенциал такой ракеты позволяет наносить ощутимые удары по целям в европейской части России.

Кроме этого, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины уже получили первую партию отечественных дронов-ракет "Ад". Глава государства подчеркнул, что это полностью украинская разработка, которая прошла испытания в реальных боевых условиях и продемонстрировала боевую эффективность.

Читайте также:

Об источнике: Business Insider?

Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

Шаг, который изменит будущее: три знака зодиака получат ценный знак 7 октября

