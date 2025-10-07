Украина испытывает новую мини-ракету, которая разрывает дроны 'облаком' шариков

Новую разработку позиционируют как более дешевую альтернативу традиционным ракетам для ПВО.

Украина перешла на дешевые противодронные ракеты Thales / Коллаж: Главред, фото: x.com/vanguardintel, Forces Operations Blog

Главное:

В Европе создали дешевую ракету FZ123 для сбивания дронов

Ракета работает как дробовик

Украина уже пользуется ею для сбивания "Шахедов"

Европа разработала дешевую зенитную ракету для борьбы с российскими ударными дронами, которая действует по принципу дробовика. В Украине ее уже испытывают на практике. Об этом пишет Business Insider.

Европейская промышленная группа Thales разработала вариант 70-мм ракеты со специальной осколочно-фугасной боевой частью FZ123, предназначенной для перехвата российских ударных дронов типа "Шахед". Разработка позиционируется как более дешевая альтернатива классическим ЗРК и более дорогим ракетам для ПВО.

Как работает ракета FZ123

При подрыве заряд около одного килограмма разгоняет шарики во все стороны, создавая зону поражения диаметром примерно 25 метров. Это облако шариков имеет достаточную плотность, чтобы повредить или уничтожить ударные дроны типа "Шахед".

Ракеты калибра 70 мм совместимы со стандартными пусковыми установками НАТО этого калибра. Thales сообщает, что варианты с FZ123 уже запускают с мультиствольных пусковых систем Vampire (L3Harris), которые можно монтировать на грузовики, а также с некоторых модернизированных версий вертолетов Ми-8.

Почему это важно для Украины

Зенитные ракеты с FZ123 заполняют нишу между дешевыми дронами-перехватчиками и дорогими ПВО-ракетами. По сравнению со стандартными зенитными или воздушными ракетами они значительно дешевле, но при этом дают большую эффективность против массированных волн ударных БпЛА.

Представители Thales заявляли, что боеголовка уже развернута в Украине. В то же время запросы от Киева превышают текущие объемы производства.

Thales Belgium сообщает о планах произвести около 3 500 ракет с FZ123 до конца текущего года и масштабировать производство до 10 000 единиц в год до конца 2026-го (в сочетании с более массовым производством 70-мм ракет в целом). Компания отказывается раскрывать подробную стоимость боеголовки, однако подчеркивает, что это "низкобюджетное" решение по сравнению с традиционными ракетами ПВО.

