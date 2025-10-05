Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетике

Что известно:
- В Белгороде прогремели мощные взрывы
- После взрывов в городе пропал свет
- Предварительно, была повреждена подстанция "Луч"
В Белгороде прогремели мощные взрывы. После этого в городе исчез свет. Видео с "прилетом" разлетелось в Сети.
На кадрах видно, что после ракетного удара в городе исчез свет.
Смотрите видео с моментом удара по Белгороду:
По предварительным данным, была поражена подстанция "Луч". Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко подтвердил удар по российской энергетике.
"В Белгороде темновато как-то", - написал он.
Губернатор в Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил блэкаут в регионе. Он срочно созывает заседание правительства области.
"Недобрый вечер, к сожалению (а для нас к счастью - Ред.), для Белгорода и Белгородского района, и сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов Белгородской области - очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики", - сообщил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.
Удары по России - что известно
Как сообщал Главред, в пятницу, 3 октября, ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.
Вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.
Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.
