Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетике

Предварительно, взрывы прогремели на ТЭЦ "Луч"

https://glavred.info/world/belgorodskaya-oblast-v-blekaute-raketa-vlupila-po-rossiyskoy-energetike-10704125.html Ссылка скопирована

В Белгороде пропал свет после удара / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

В Белгороде прогремели мощные взрывы

После взрывов в городе пропал свет

Предварительно, была повреждена подстанция "Луч"

В Белгороде прогремели мощные взрывы. После этого в городе исчез свет. Видео с "прилетом" разлетелось в Сети.

На кадрах видно, что после ракетного удара в городе исчез свет.

видео дня

Смотрите видео с моментом удара по Белгороду:

В Белгороде после удара исчез свет / фото: скриншот

По предварительным данным, была поражена подстанция "Луч". Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко подтвердил удар по российской энергетике.

"В Белгороде темновато как-то", - написал он.

Губернатор в Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил блэкаут в регионе. Он срочно созывает заседание правительства области.

"Недобрый вечер, к сожалению (а для нас к счастью - Ред.), для Белгорода и Белгородского района, и сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов Белгородской области - очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики", - сообщил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

Удары по России - что известно

Как сообщал Главред, в пятницу, 3 октября, ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред