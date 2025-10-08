Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

Главное:
- На Купянском направлении ВСУ не дали продвинуться противнику
- Бойцы ВСУ провели зачистку нескольких зданий, где засел противник
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сорвали продвижение российских оккупационных войск на Купянском направлении.
Об удачных действиях операторов 8-го полка ССО сообщает пресс-центр Сил спецопераций ВСУ.
Как отмечается, на Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций своими действиями не дали продвинуться противнику.
Применяя ударные fpv-дроны, украинские бойцы загнали вражеских солдат в здания, говорится в сообщении.
"После чего операторы провели зачистку нескольких зданий, где засел противник. В результате трое российских военнослужащих были уничтожены, остальные вынуждены были отступить", - добавили в ССО.
Ситуация вокруг Купянска: мнение эксперта
Военный аналитик и заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований при французском аналитическом центре Тибо Фуйе подчеркнул, что ключевым элементом остается способность выстоять и методично ослаблять противника, а не наносить один сокрушительный удар. По его словам, успех будет накапливаться постепенно.
Как отмечает издание, если обстановка не изменится, возможная потеря Купянска может совпасть с наступлением осенней слякоти и похолодания, что нанесёт морально-психологический удар по украинской армии после почти четырёх лет боевых действий.
Об источнике: Силы специальных операций ВСУ
ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.
