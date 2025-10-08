Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

На Купянском направлении воины 8 отдельного полка ССО не дали продвинуться противнику.

https://glavred.info/ukraine/zachistili-pozicii-rf-i-otbrosili-vraga-detali-operacii-specnaza-vsu-u-kupyanska-10704740.html Ссылка скопирована

ВСУ зачистили позиции РФ / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 37 ОБрМП

Главное:

На Купянском направлении ВСУ не дали продвинуться противнику

Бойцы ВСУ провели зачистку нескольких зданий, где засел противник

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сорвали продвижение российских оккупационных войск на Купянском направлении.

Об удачных действиях операторов 8-го полка ССО сообщает пресс-центр Сил спецопераций ВСУ.

видео дня

Как отмечается, на Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций своими действиями не дали продвинуться противнику.

Применяя ударные fpv-дроны, украинские бойцы загнали вражеских солдат в здания, говорится в сообщении.

"После чего операторы провели зачистку нескольких зданий, где засел противник. В результате трое российских военнослужащих были уничтожены, остальные вынуждены были отступить", - добавили в ССО.

/ Инфографика: Главред

Ситуация вокруг Купянска: мнение эксперта

Военный аналитик и заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований при французском аналитическом центре Тибо Фуйе подчеркнул, что ключевым элементом остается способность выстоять и методично ослаблять противника, а не наносить один сокрушительный удар. По его словам, успех будет накапливаться постепенно.

Как отмечает издание, если обстановка не изменится, возможная потеря Купянска может совпасть с наступлением осенней слякоти и похолодания, что нанесёт морально-психологический удар по украинской армии после почти четырёх лет боевых действий.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее сообщалось о том, каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов. Противник продолжает активно штурмовать позиции ВСУ на главных направлениях, создавая преимущество в силах.

Как сообщалось ранее, бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР. Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Другие новости:

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред