Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

Алексей Тесля
8 октября 2025, 11:54
183
На Купянском направлении воины 8 отдельного полка ССО не дали продвинуться противнику.
Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска
ВСУ зачистили позиции РФ / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 37 ОБрМП

Главное:

  • На Купянском направлении ВСУ не дали продвинуться противнику
  • Бойцы ВСУ провели зачистку нескольких зданий, где засел противник

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сорвали продвижение российских оккупационных войск на Купянском направлении.

Об удачных действиях операторов 8-го полка ССО сообщает пресс-центр Сил спецопераций ВСУ.

видео дня

Как отмечается, на Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций своими действиями не дали продвинуться противнику.

Применяя ударные fpv-дроны, украинские бойцы загнали вражеских солдат в здания, говорится в сообщении.

"После чего операторы провели зачистку нескольких зданий, где засел противник. В результате трое российских военнослужащих были уничтожены, остальные вынуждены были отступить", - добавили в ССО.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Ситуация вокруг Купянска: мнение эксперта

Военный аналитик и заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований при французском аналитическом центре Тибо Фуйе подчеркнул, что ключевым элементом остается способность выстоять и методично ослаблять противника, а не наносить один сокрушительный удар. По его словам, успех будет накапливаться постепенно.

Как отмечает издание, если обстановка не изменится, возможная потеря Купянска может совпасть с наступлением осенней слякоти и похолодания, что нанесёт морально-психологический удар по украинской армии после почти четырёх лет боевых действий.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее сообщалось о том, каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов. Противник продолжает активно штурмовать позиции ВСУ на главных направлениях, создавая преимущество в силах.

Как сообщалось ранее, бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР. Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Другие новости:

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ

ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Купянск Силы специальных операций война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

13:35Синоптик
После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

12:54Война
Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

12:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Последние новости

13:29

"Напряженность будет расти": раскрыты планы Путина на ближайшие полгода

12:54

После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

12:52

"Можно забыть о семье и наследстве": путинист Петросян рассорился с женой

12:49

В РФ поставили крест на итогах саммита на Аляске и отказались завершать войну

12:30

Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
12:11

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

11:54

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

11:45

Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово "пантелик"Видео

11:36

"Просто болтология": Жданов сказал, когда Украина реально может получить Tomahawk

Реклама
11:25

Налоговые потери и риски для бизнеса: что предусматривает новый табачный закон

11:10

Tomahawk против Кремля: раскрыта стратегия давления Трампа на Путина

11:05

Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

11:04

Китайский гороскоп на завтра 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

10:53

РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

10:02

"Погасить Москву": эксперт сказал, каким должен быть следующей этап войны

09:56

Знаменательная встреча: фронтмент группы Anothers раскрыл важный секрет новой песни

09:49

Собирают дождевую воду: в ISW сказали, где ВСУ отрезали оккупантов от снабжения

09:40

Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

09:34

Уже все произошло: Владимир Бражко засветил обручальное кольцо

09:30

Всегда придут на помощь: пять самых щедрых знаков зодиака

Реклама
09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 октября (обновляется)

09:00

Ямальский крест и склады от Москвы до Урала: Жданов – о том, что Украина вынесет новым оружием США

08:35

Ракеты Tomahawk Украине от Трампа: в Британии узнали, что ждет Путина и Москву

08:32

Россияне выбрали новую тактику блэкаутамнение

08:32

Карта Deep State онлайн за 8 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, поезда УЗ едут с задержкойФото

07:49

Время играет на Украину: ВСУ могут выиграть в войне с РФ - The Atlantic

07:29

Как удалить застывший суперклей: простой, но забытый способВидео

06:37

Эрдоган обсудил с Путиным мир в Украине: что известно

06:20

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросеВидео

06:10

О китайских спутниках над Львовом: что известномнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

05:20

Как правильно сказать "затишний" на украинском: вы можете быть удивленыВидео

04:14

У Тины Кароль украли самое ценное: в воровстве замешана конкуренткаВидео

03:30

Как из одного куста лаванды вырастить 20 новых: секреты размножения кустарника

02:24

В Украине водителям-нарушителям будут начислять штрафные баллы - что известноВидео

01:44

Блэкаут в России становится реальностью: эксперт раскрыл "слабый узел" Кремля

01:30

35-летнюю звезду "Гарри Поттера" заподозрили в помолвке - СМИ

00:14

"Было бы значительно сложнее": актер-воин Ращук раскрыл детали о рождении сына

07 октября, вторник
23:44

Российские дроны снова атакуют Украину - тревога ширится, раздаются взрывы

Реклама
23:36

"Гремело адски": шахед ударил возле родного дома Константина Грубича

23:26

Популярная привычка водителей: какая хитрость при "переобувании" вредит подвеске

23:13

Чем "перемога" отличается от "победы" - объяснение удивит многихВидео

22:34

В Москве могут начаться бунты из-за ударов Украины - как это повлияет на ход войны

22:27

Не по стопам родителей: первая профессия трехлетней дочери Свитолиной и Монфиса

22:09

Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

21:57

Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на ЛьвовщинеФото

21:53

"Пароль" от морозов: какие цветы обрезать, а какие только "погладить" осеньюВидео

21:50

Как отстирать белые кроссовки в сетку: самый легкий способВидео

21:48

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять