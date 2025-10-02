"Купянск на грани": эксперт дал неутешительный развитию ситуации

Кратко:
- Купянск снова на грани захвата Россией
- Украинские войска контролируют железнодорожный узел Харькова
- Россия использует подземные маршруты для обхода позиций
В сентябре 2022 года украинские войска успешно захватили плохо подготовленные российские оборонительные позиции в Харьковской области и продвинулись на север, восток и юг, дойдя до реки Оскол и освободив город Купянск, важный железнодорожный узел. Через три года город снова оказался под угрозой захвата Россией, сообщает Radio Free Europe.
Устойчивость Украины и готовность России к потерям
В статье отмечается, что эта ситуация демонстрирует как устойчивость Украины, так и готовность Кремля принимать значительные потери.
"Мы находимся в состоянии изнурительной войны. Решающим фактором является лишь способность выдерживать, терпеливо подрывать потенциал врага; все будет накапливаться, а не будет решающим ударом", - отметил военный эксперт и заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований французского аналитического центра Тибо Фуйе.
По данным издания, если ситуация не изменится, падение Купянска может совпасть с началом осенних дождей и холодов, что станет деморализующим ударом для украинских войск после 44 месяцев войны.
Российские войска на восточном берегу Оскола
Российские войска, которые преимущественно закрепились на восточном берегу реки Оскол, в течение нескольких месяцев медленно продвигались на север, концентрируя силы на других участках фронта. Купянск остается стратегически важным благодаря железнодорожной линии, позволяющей украинским подразделениям пополнять запасы из Харькова.
В начале сентября российские войска пытались обойти украинские позиции на северной окраине города через подземную газопроводную сеть под рекой Оскол. Украинские военные заявили, что уничтожили газопровод и убили или взяли в плен десятки российских солдат, хотя неизвестное количество оккупантов могло остаться на территории.
Ситуация в Донецкой области и тактика России
Похожая ситуация наблюдается и в Донецкой области. Город Покровск, важный транспортный узел, большую часть года находится под угрозой окружения. К северо-востоку от Покровска в августе небольшие российские подразделения прорвали слабую оборону Украины к востоку от Доброполья, что указывает на недостаток личного состава и перегруженность оборонительных позиций.
Radio Free Europe подчеркивает, что российская тактика этого года предусматривает использование небольших групп солдат, иногда на мотоциклах или вездеходах, чтобы быстро обходить украинские позиции и закрепляться, ожидая подкрепления.
Экспертная оценка ситуации в Покровске
Как писал Главред, по словам Виктора Трегубова, спикера оперативно-стратегической группировки "Днепр", перспективы быстрого окружения Покровска выглядят маловероятными. "Если бы противник имел такую способность, он бы уже ее реализовал", - отметил Трегубов.
Эксперт подчеркнул, что сейчас небольшие российские группы продолжают продвижение с окраин в направлении города. Однако с наступлением осени, когда исчезнет листва и уменьшится возможность маскировки, активность врага значительно усложнится.
"Поскольку окружить город не удалось, россиянам может понадобиться частично отступить", - добавил Трегубов, делая акцент на стратегической выдержке украинских сил в регионе.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее аналитики ISW сообщили, что армия страны-агрессора России продолжает штурмы на Донбассе, но оккупанты несут критические потери возле Доброполья и Новопавловки.
Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи.
Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.
Об источнике: Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
