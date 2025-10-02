Укр
"Купянск на грани": эксперт дал неутешительный развитию ситуации

Руслан Иваненко
2 октября 2025, 23:14
Украинские войска удерживают стратегический Купянск, пополняя запасы из Харькова.
Купянск ВСУ
Украинские военные уничтожают подземные маршруты противника / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, 14-я ОМБр

Кратко:

  • Купянск снова на грани захвата Россией
  • Украинские войска контролируют железнодорожный узел Харькова
  • Россия использует подземные маршруты для обхода позиций

В сентябре 2022 года украинские войска успешно захватили плохо подготовленные российские оборонительные позиции в Харьковской области и продвинулись на север, восток и юг, дойдя до реки Оскол и освободив город Купянск, важный железнодорожный узел. Через три года город снова оказался под угрозой захвата Россией, сообщает Radio Free Europe.

Устойчивость Украины и готовность России к потерям

В статье отмечается, что эта ситуация демонстрирует как устойчивость Украины, так и готовность Кремля принимать значительные потери.

видео дня

"Мы находимся в состоянии изнурительной войны. Решающим фактором является лишь способность выдерживать, терпеливо подрывать потенциал врага; все будет накапливаться, а не будет решающим ударом", - отметил военный эксперт и заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований французского аналитического центра Тибо Фуйе.

По данным издания, если ситуация не изменится, падение Купянска может совпасть с началом осенних дождей и холодов, что станет деморализующим ударом для украинских войск после 44 месяцев войны.

Российские войска на восточном берегу Оскола

Российские войска, которые преимущественно закрепились на восточном берегу реки Оскол, в течение нескольких месяцев медленно продвигались на север, концентрируя силы на других участках фронта. Купянск остается стратегически важным благодаря железнодорожной линии, позволяющей украинским подразделениям пополнять запасы из Харькова.

В начале сентября российские войска пытались обойти украинские позиции на северной окраине города через подземную газопроводную сеть под рекой Оскол. Украинские военные заявили, что уничтожили газопровод и убили или взяли в плен десятки российских солдат, хотя неизвестное количество оккупантов могло остаться на территории.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация в Донецкой области и тактика России

Похожая ситуация наблюдается и в Донецкой области. Город Покровск, важный транспортный узел, большую часть года находится под угрозой окружения. К северо-востоку от Покровска в августе небольшие российские подразделения прорвали слабую оборону Украины к востоку от Доброполья, что указывает на недостаток личного состава и перегруженность оборонительных позиций.

Radio Free Europe подчеркивает, что российская тактика этого года предусматривает использование небольших групп солдат, иногда на мотоциклах или вездеходах, чтобы быстро обходить украинские позиции и закрепляться, ожидая подкрепления.

Экспертная оценка ситуации в Покровске

Как писал Главред, по словам Виктора Трегубова, спикера оперативно-стратегической группировки "Днепр", перспективы быстрого окружения Покровска выглядят маловероятными. "Если бы противник имел такую способность, он бы уже ее реализовал", - отметил Трегубов.

Эксперт подчеркнул, что сейчас небольшие российские группы продолжают продвижение с окраин в направлении города. Однако с наступлением осени, когда исчезнет листва и уменьшится возможность маскировки, активность врага значительно усложнится.

"Поскольку окружить город не удалось, россиянам может понадобиться частично отступить", - добавил Трегубов, делая акцент на стратегической выдержке украинских сил в регионе.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики ISW сообщили, что армия страны-агрессора России продолжает штурмы на Донбассе, но оккупанты несут критические потери возле Доброполья и Новопавловки.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Читайте также:

Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

