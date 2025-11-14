ССО мощно ударили по оккупантам, которые должны были окружить Покровск

Украинские спецназовцы провели операцию настолько мастерски, что помехой не стала даже неблагоприятная погода.

Дроны ССО долетели до важной цели / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили военные:

Дроны ССО попали по месту сосредоточения оккупантов

В здании находились оккупанты, которые должны были окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию

Подразделения Сил специальных операций ВС Украины осуществили операцию по уничтожению места накопления личного состава 51-й армии страны-агрессора России в населенном пункте Уют, что в Донецкой области.

Как сообщили в ССО, во время применения дронов в здании сосредотачивался вражеский контингент 1-й омсбр и 9-й омсбр. Противник накапливал силы под прикрытием погодных условий.

Какую задачу должны были выполнить оккупанты, которые находились в зоне поражения

Выяснилось, что группировка 51-й армии РФ должна была окружить с севера Покровско-Мирноградскую агломерацию. В ССО отметили, что несмотря на неблагоприятные погодные условия дроны ССО успешно достигли цели, но данные о потерях противника все еще уточняются.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия с целью уменьшения наступательных возможностей РФ", - говорится в сообщении.

Армия РФ получила больше времени на захват Покровска

Главред писал, что после месяцев провальных штурмов Покровска, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин отсрочил дедлайн для оккупации войсками РФ украинского города

Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что российская сторона традиционно сопровождает свои действия масштабной пропагандой, однако сейчас вместо демонстрации "успехов" она вынуждена оправдываться, почему ее войска до сих пор не смогли захватить Покровск и Мирноград. Тимочко добавил, что Путин уже был вынужден перенести установленные ранее сроки оккупации этих населенных пунктов почти на месяц.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в Донецкой области, где после месяцев интенсивных боев оккупационные войска страны-агрессора России пытаются установить контроль над городом Покровск.

Ранее главнокомандующий Сирский сообщил, что враг продолжает нести значительные потери на Покровском направлении - как в живой силе, так и в технике. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются.

Недавно российские военкоры начали истерить из-за больших потерь армии РФ в Покровске. А все потому, что благодаря видео самих же россиян оккупантов быстро выследили и большинство из них ликвидировали.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

