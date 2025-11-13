Неудачный хайп: ВСУ разгромили оккупантов, которые показательно зашли в Покровск

Эйфория оккупантов из-за захода большой колонны РФ в город длилась не долго.

Желание похвастаться сыграло с оккупантами злую шутку

Что сообщил военнослужащий:

Украинские военные отследили передвижения россиян по их видео

Большую партию оккупантов ликвидировали на подступах и в самом Покровске

Россияне любят громко хвастаться своим достижениями на фронте, часто не думая о возможных последствиях. Так произошло и несколько дней назад, когда в сети появилось видео, как большая колонна оккупационных войск страны-агрессора России, воспользовавшись туманом, заезжала в Покровск.

Видео мгновенно стало вирусным, что сыграло против россиян. Об этом сообщил в Telegram военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

Что произошло с оккупантами, которые проникли в Покровск

Украинский защитник рассказал, что российские военкоры начали истерить из-за больших потерь армии РФ в Покровске. А все потому, что благодаря видео самих же россиян оккупантов быстро выследили и большинство из них ликвидировали.

Такая судьба постигла и следующую партию россиян, которые пытались зайти в украинский город той же дорогой. Поэтому военкоры РФ начали обвинять автора видео в том, что его хайп привел к большим потерям.

Покровск / Инфографика: Главред

Какой срок командование РФ определило для захвата Покровска

Главред писал, что по словам военного аналитика Алексея Гетьмана, на Покровском направлении враг сосредоточил около 170 тысяч военных. Это - почти четверть всей армии противника, а само направление составляет примерно 5-6% от всей линии фронта.

Всю эту территорию россияне хотят захватить в короткие сроки, ведь Путин поставил новый дедлайн для армии РФ. Он отдал приказ захватить агломерацию Покровск - Мирноград - Константиновка до 21 ноября текущего года.

Ситуация в Покровске - последние новости

Напомним, Главред писал, что бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" продолжают очищать Покровск от российских захватчиков. Штурмовики провели успешную зачистку нескольких улиц.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска теряют огромные ресурсы в битве за Покровск, потому что Кремль хочет путем захвата города доказать Трампу, что Украина должна полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей.

Ранее Александр Сырский сообщил, что о контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет.

О персоне: Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году россияне не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

