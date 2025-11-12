Кто контролирует Покровск и находятся ли ВСУ в окружении - Сырский сделал заявление

О чем сказал Сырский:
- Наибольшее количество штурмовых действий врага фиксируется на Покровском направлении
- Силы обороны ведут борьбу с малыми штурмовыми группами противника
- Украинские войска в Покровске не находятся в окружении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление фронта и сделал заявление о ходе боев. Об этом он рассказал в сообщении в Facebook.
Сырский отметил, что стабилизация ситуации на Покровско-Мирноградском направлении зависит от эффективного взаимодействия и скоординированных действий органов военного управления, воинских частей и подразделений, участвующих в боевых действиях.
"Для этого совершил поездку на Покровское направление. Вместе с командирами сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия. Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины", - указал главком.
Он отметил, что противник пытается использовать как свое преимущество сложные погодные условия. Сырский отметил, что задачи украинских войск на Покровском направлении заключаются в том, чтобы постепенно устанавливать контроль над определенными районами, поддерживать и защищать имеющиеся логистические пути, создавать дополнительные маршруты для обеспечения защитников и эвакуации раненых.
По его словам, на подступах и внутри городской застройки продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми группами противника и уничтожение легкой вражеской техники. Силы обороны делают все, чтобы исключить продвижение и закрепление оккупантов, а поиск и ликвидация врага продолжаются также на прилегающем Очеретинском направлении.
"За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км² территории Покровского района Донецкой области. О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", - резюмирует он.
Сколько российских войск сосредоточено на Покровском направлении
Как писал Главред, основные боевые действия на Донетчине продолжаются в районе Покровской агломерации, где российские войска пытаются взять город в кольцо с нескольких сторон. Как сообщил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ, на этом направлении враг сконцентрировал около 170 тысяч солдат - это почти четверть всех российских сил.
По его словам, общая длина линии фронта составляет около 1 245 километров, и только 5-6% ее приходится на Покровское направление, однако именно там сосредоточена наибольшая группировка российской армии.
Бои за Покровск - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне продолжают активные наступательные действия на Покровско-Мирноградском направлении. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что риск временной оккупации этих городов сохраняется, однако для этого российским силам понадобится гораздо больше времени и ресурсов, чем они рассчитывали.
Битва за Покровск продолжается с чрезвычайной интенсивностью. Несмотря на заявления россиян о "победе", ситуация в армии страны-агрессора далека от успешной. По данным партизанского движения "Атеш", оккупанты сталкиваются с нехваткой резервов для дальнейшего продвижения, поэтому спешно перебрасывают дополнительные силы на Покровское направление.
В то же время, по словам соучредителя и исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, украинские подразделения, которые длительное время удерживали автодорогу между Лисовкой и Новопавловкой, вероятно, были вынуждены отступить. Он подчеркнул, что ситуация в Покровске остается крайне сложной: в городе находится около 300 российских пехотинцев, которые пытаются закрепиться на захваченных позициях.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
