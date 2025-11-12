Укр
Продукт первой необходимости будет дорожать каждый месяц - прогноз экономиста

Руслана Заклинская
12 ноября 2025, 18:39
37
Экономист назвал прогнозы о 20% роста цен за два месяца дезинформацией.
Цены на хлеб / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Пендзина:

  • Цены на хлеб будут расти не более чем на 2% в месяц
  • Кондитерские изделия могут существенно колебаться в цене
  • Прогнозы о 20% роста цен за два месяца - преувеличение

Цены на хлеб массовых сортов не будут расти более чем на 2% ежемесячно, независимо от экономической ситуации. В то же время стоимость кондитерских изделий может значительно колебаться. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Эксперт отметил, что даже в 2022 году, когда инфляция в Украине достигала 27% и бизнес приспосабливался к военным условиям, цены на хлеб повысились лишь на 20,5%. Это объясняется тем, что украинские производители хлеба очень социально ориентированы и стараются не создавать значительной нагрузки на потребителей.

В то же время, по словам Пендзина, с тортами, печеньем, сдобной выпечкой и другими кондитерскими товарами другая ситуация. Экономист предупреждает, что именно эта категория может демонстрировать значительные колебания цен.

"Другое дело - кондитерка: торты, печенье, премиум-выпечка и тому подобное. Цены на эту продукцию могут очень существенно "скакать". Особенно если учесть, что на крупных хлебозаводах часть расходов, связанных с производством хлеба массовых сортов, будут перебрасывать на кондитерку", - пояснил он.

Пендзин назвал преувеличением заявления отдельных представителей профильных ассоциаций, которые прогнозируют скачок цен на 20% за два месяца. По его словам, такие прогнозы лишь дезинформируют население и вызывают лишнюю панику.

"Максимально возможное подорожание хлеба - 2% в месяц, а то и меньше. Больше цена на хлеб не вырастет", - подчеркнул Пендзин.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты подорожают накануне праздников - прогноз эксперта

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка прогнозирует, что до конца 2025 года в Украине ожидается умеренное повышение цен на продукты. По его словам, больше всего вырастут в цене мясопродукты, фрукты и масло, тогда как благодаря хорошему урожаю овощи не подорожают.

Рост цен обусловлен проблемами в энергетике и отключениями электроэнергии, которые повышают расходы на хранение продуктов, а также дефицитом кадров и ростом стоимости рабочей силы.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, после короткого удешевления базовых продуктов цены снова начали расти. По данным Минфина, по состоянию на 8 ноября средняя цена на картофель в супермаркетах составляет 18,15 грн за килограмм, тогда как в октябре была 15,50 грн.

Также из-за массовых обстрелов и отключения света под угрозой оказалась хлебопекарная отрасль. Пекарни останавливают работу, ведь генераторы слишком дорогие в использовании. Из-за перебоев с энергоснабжением и роста расходов цены на хлеб в ближайшее время могут подняться.

Кроме этого, сейчас десяток яиц в Украине стоит около 80 грн. Экономист Олег Пендзин прогнозирует, что к праздникам цена может немного вырасти, но не превысит 100 грн.

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

