До конца года яйца могут стать роскошью: взлетит ли цена до 100 гривен

Эксперт назвал определяющий фактор, который влияет на стоимость яиц.

Цены на яйца в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления экономиста:

Сейчас яйца в Украине подорожали на 20%

Себестоимость яйца на 70% состоит из стоимости комбикорма

До конца года цена на яйца вырастет на 3-5%

Сейчас в Украине десяток яиц стоит около 80 гривен. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предположил, что будет с ценой уже ближе к праздникам.

По его словам, год назад десяток яиц стоил примерно 70 гривен, то есть произошло подорожание на 20%.

"В прошлом году ситуация была интересной: производители яиц очень накрутили цену осенью, и в ноябре к ним пришел Антимонопольный комитет. В результате этого сложилась уникальная ситуация, когда на Рождество цена на яйцо не пошла вверх, а упала с 80 до 65 гривен. Выводов Антимонопольного комитета я не видел, но рынок очень отреагировал", - сказал он в интервью Главреду.

Что влияет на стоимость яиц

Эксперт отметил, что себестоимость яйца на 70% состоит из стоимости комбикорма, поэтому определяющим фактором является стоимость кормовой базы.

"Да, расходы на электрическую энергию у птицефабрик тоже достаточно высокие. Да, домохозяйства, которые держат кур, в период похолодания уходят с рынка - это также влияет. Но все эти факторы сейчас не являются критическими", - говорит Пендзин.

Будут ли расти цены на яйца

По его мнению, цена на яйца относительно месяца будет несколько расти, но относительно аналогичного периода прошлого года она будет падать.

"В прошлом году в ноябре яйца были очень дорогими. Сейчас оснований для серьезного расследования нет. Цена останется примерно в таких пределах, перед праздниками она может немного вырасти, но 100 гривен за десяток точно не будет", - отмечает экономист.

Пендзин также добавил, что до конца года цена на яйца вырастет на 3-4%, максимум на 5%.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Какие продукты также подорожают до конца года

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко говорил, что в ближайшие месяцы цены на хлеб в Украине постепенно будут расти.

По его словам, до Нового года хлеб может подорожать на 5%.

"Эти цифры - ориентировочные, и ситуация может измениться как к лучшему, так и к худшему", - подчеркнул он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка говорил, что до конца 2025 года в Украине ожидается повышение цен на отдельные продукты питания, в частности мясо, фрукты и масло, тогда как овощи и яйца останутся стабильными.

Эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева сказала, что стоимость белокочанной капусты этой осенью в Украине втрое ниже, чем в прошлом году. Подобное удешевление наблюдается и по всем другим овощам борщевого набора.

В то же время, известно, что в Украине цены на томаты пошли вниз. Причина снижения стоимости - резкое снижение спроса на продукцию.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

