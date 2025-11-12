Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ готовит новое кольцо окружения на еще одном направлении фронта: детали

Анна Ярославская
12 ноября 2025, 09:12
130
Российская оккупационная армия расширяет наступление возле Степногорска и Гуляйполя.
Гуляйполе, Орехов, военная техника РФ
Россия пытается окружить украинские войска в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Главные тезисы:

  • Армия РФ активизировалась в Запорожской области
  • Основные направления ударов — Гуляйполе и Орехов
  • Враг использует тактику полуокружения с последующим выдавливанием

Российская оккупационная армия пытается окружить украинские Силы обороны в Запорожской области. На этом участке фронта главные населенные пункты для страны-агрессора РФ — это Гуляйполе и Орехов. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

По его словам, сейчас оккупанты хотят обойти город Гуляйполе с севера и сделать там еще одно кольцо.

видео дня

"Это, в принципе, классика, с которой работают российские оккупанты. Полуокружение, затем окружение и выдавливание украинских военных из занимаемого ими города", — пояснил Ступак.

Гуляйполе и Орехов
Гуляйполе и Орехов / Карта deepstatemap

Также российская армия пытается наступать в районе Степногорска, расположенного южнее Запорожья. По мнению эксперта, вражеские войска могут использовать русло уничтоженного Каховского водохранилища, чтобы атаковать в этом районе.

"Оно там уже обезвожено, большое количество растений, деревьев стало. Оно дает определенное преимущество, определенные опции российским оккупантам. Они могут использовать это русло для того, чтобы по нему пройти в направлении Запорожья и делать там определенные диверсии", — пояснил он.

Что сейчас происходит на Запорожье

11 ноября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты жестко продвинулись на двух направлениях в Запорожской области. Враг вытесняет украинские силы. Наши защитники были вынуждены покинуть позиции сразу возле пяти населенных пунктов. Такое решение было принято из-за угрозы потери личного состава на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

10 ноября представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил в эфире телемарафона, что российские оккупационные войска активизировали попытки обходить украинские позиции в районе Малокатериновки и на смежных направлениях, в частности вблизи Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской. Для продвижения враг использует дно Каховского водохранилища.

4 ноября стало известно, что бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища. Операция проводилась в районе участка "Большие Кучугуры", который расположен в семи километрах от береговой линии.

Какая судьба ждет Покровск: мнение экперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что операция ГУР в Покровске - крайне опасная и рискованная. Главная задача – выиграть время.

"Простая аналогия: поезд, который несется в пропасть, но супермен своими усилиями пытается его остановить, да, поезд замедляется, но продолжает свое движение, однако при этом у пассажиров появляется возможность выпрыгнуть из поезда и спастись. Вот и в Покровске наши военнослужащие, как супермены, останавливают поезд, несущийся под откос", - объяснил Ступак Главреду.

"Покровск падет, это, к сожалению, уже факт. Вопрос – когда: на этой неделе или на следующей. Российских войск там порядка 100 тысяч, это очень много", - добавил военный эксперт.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья новости Украины война России и Украины Иван Ступак Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

10:04Война
Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

09:53Война
Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Последние новости

10:38

В Китае обуздали новый источник энергии: США и Европа пасут задних

10:36

Россияне атаковали несколько областей Украины: есть погибшие и пострадавшие, разрушена инфраструктураФото

10:04

Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

09:53

Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

09:43

Дочь покойной Заворотнюк стала ее точной копией

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 ноября (обновляется)

09:15

После слухов о помолвке: 29-летний бойфренд встал перед Мадонной на одно коленоВидео

09:12

РФ готовит новое кольцо окружения на еще одном направлении фронта: детали

Реклама
09:00

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года

08:43

Россиянам отключают интернет, начали с Ульяновскамнение

08:34

Астрологи назвали самые раздражающие привычки каждого знака зодиака

08:28

Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

Отключение света в Украине — графики на 12 ноября (обновляется)

08:16

Саммит в Будапеште все еще в силе: Орбан озвучил, когда встретятся Трамп и Путин

07:56

Было три "прилета": дроны атаковали химпредприятие в Ставропольском крае РФВидео

07:07

Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

06:11

Когда лучше всего сажать деревья: специалисты дали однозначный ответ

06:10

В России стартовала скрытая мобилизация: какая угрозамнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с поваром на кухне за 23 секунды

05:23

Зачем жарить гречку перед варкой: секретный трюк опытных хозяек

04:45

"Пойдут на психотерапию": у детей Тодоренко появилась серьезная проблема

03:47

Могут ли элиты РФ выступить против Путина - экс-сотрудник СБУ поставил вердиктВидео

03:18

Одна ложка - и будет "шапка" из цветов: самая эффективная и бюджетная подкормка для растенийВидео

02:55

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

02:28

Раскрыт способ замедлить старение: ученые поразили результатами исследований

02:14

РФ снова заговорила о возобновлении переговоров с Украиной: какие условия Кремля

01:55

"Он не может вырваться": Kazka Зарицкая впервые рассказала о службе отца в ВСУ

01:30

Актер-красавчик бросил Кайли Дженнер после 2.5 лет вместе - СМИ

01:13

Температура подскочит без конвектора: лайфхак из прошлого, который сохранит теплоВидео

00:09

ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове

11 ноября, вторник
23:38

Экс-сотрудник СБУ назвал самый большой страх Путина: чего боится лидер Кремля

23:26

"Буду идти к беременности": Alyona Alyona заговорила о детях

22:54

Илья Забарный получил неожиданную оценку в ПСЖ: о чем идет речь

22:52

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

22:07

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

22:00

Праздники приближаются, а цены растут: какие продукты "ударят" по кошельку

21:42

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

21:12

Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

Реклама
21:02

Водители делают это почти каждый день: что помогает батарее электрокара "стареть"

20:51

Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

20:34

Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы срокиВидео

20:28

Необычный суп из обычного картофеля - шикарный рецептВидео

20:26

На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

20:09

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

20:06

Тепла от батарей будет больше: простой и гениальный фокус для отопленияВидео

20:04

Весной зацветут ковром: благоприятные дни для посева цветов под зимуВидео

19:42

Украинцам советуют проверить свои банковские карты: что произошло

19:40

Гороскоп на завтра 12 ноября: Близнецам - ловушка, Водолеям - прибыль

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять