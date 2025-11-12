РФ готовит новое кольцо окружения на еще одном направлении фронта: детали

Главные тезисы:
- Армия РФ активизировалась в Запорожской области
- Основные направления ударов — Гуляйполе и Орехов
- Враг использует тактику полуокружения с последующим выдавливанием
Российская оккупационная армия пытается окружить украинские Силы обороны в Запорожской области. На этом участке фронта главные населенные пункты для страны-агрессора РФ — это Гуляйполе и Орехов. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.
По его словам, сейчас оккупанты хотят обойти город Гуляйполе с севера и сделать там еще одно кольцо.
"Это, в принципе, классика, с которой работают российские оккупанты. Полуокружение, затем окружение и выдавливание украинских военных из занимаемого ими города", — пояснил Ступак.
Также российская армия пытается наступать в районе Степногорска, расположенного южнее Запорожья. По мнению эксперта, вражеские войска могут использовать русло уничтоженного Каховского водохранилища, чтобы атаковать в этом районе.
"Оно там уже обезвожено, большое количество растений, деревьев стало. Оно дает определенное преимущество, определенные опции российским оккупантам. Они могут использовать это русло для того, чтобы по нему пройти в направлении Запорожья и делать там определенные диверсии", — пояснил он.
Что сейчас происходит на Запорожье
11 ноября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты жестко продвинулись на двух направлениях в Запорожской области. Враг вытесняет украинские силы. Наши защитники были вынуждены покинуть позиции сразу возле пяти населенных пунктов. Такое решение было принято из-за угрозы потери личного состава на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
10 ноября представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил в эфире телемарафона, что российские оккупационные войска активизировали попытки обходить украинские позиции в районе Малокатериновки и на смежных направлениях, в частности вблизи Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской. Для продвижения враг использует дно Каховского водохранилища.
4 ноября стало известно, что бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища. Операция проводилась в районе участка "Большие Кучугуры", который расположен в семи километрах от береговой линии.
Какая судьба ждет Покровск: мнение экперта
Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что операция ГУР в Покровске - крайне опасная и рискованная. Главная задача – выиграть время.
"Простая аналогия: поезд, который несется в пропасть, но супермен своими усилиями пытается его остановить, да, поезд замедляется, но продолжает свое движение, однако при этом у пассажиров появляется возможность выпрыгнуть из поезда и спастись. Вот и в Покровске наши военнослужащие, как супермены, останавливают поезд, несущийся под откос", - объяснил Ступак Главреду.
"Покровск падет, это, к сожалению, уже факт. Вопрос – когда: на этой неделе или на следующей. Российских войск там порядка 100 тысяч, это очень много", - добавил военный эксперт.
Другие новости:
- Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта
- Оккупанты бросают автоматы и раненых: морпехи сообщили о провале РФ на фронте
- Силы обороны под угрозой окружения, сотни россиян уже в Покровске - ДШВ
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред