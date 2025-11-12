РФ готовит новое кольцо окружения на еще одном направлении фронта: детали

Российская оккупационная армия расширяет наступление возле Степногорска и Гуляйполя.

Россия пытается окружить украинские войска в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Главные тезисы:

Армия РФ активизировалась в Запорожской области

Основные направления ударов — Гуляйполе и Орехов

Враг использует тактику полуокружения с последующим выдавливанием

Российская оккупационная армия пытается окружить украинские Силы обороны в Запорожской области. На этом участке фронта главные населенные пункты для страны-агрессора РФ — это Гуляйполе и Орехов. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

По его словам, сейчас оккупанты хотят обойти город Гуляйполе с севера и сделать там еще одно кольцо.

"Это, в принципе, классика, с которой работают российские оккупанты. Полуокружение, затем окружение и выдавливание украинских военных из занимаемого ими города", — пояснил Ступак.

Гуляйполе и Орехов / Карта deepstatemap

Также российская армия пытается наступать в районе Степногорска, расположенного южнее Запорожья. По мнению эксперта, вражеские войска могут использовать русло уничтоженного Каховского водохранилища, чтобы атаковать в этом районе.

"Оно там уже обезвожено, большое количество растений, деревьев стало. Оно дает определенное преимущество, определенные опции российским оккупантам. Они могут использовать это русло для того, чтобы по нему пройти в направлении Запорожья и делать там определенные диверсии", — пояснил он.

Что сейчас происходит на Запорожье

11 ноября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты жестко продвинулись на двух направлениях в Запорожской области. Враг вытесняет украинские силы. Наши защитники были вынуждены покинуть позиции сразу возле пяти населенных пунктов. Такое решение было принято из-за угрозы потери личного состава на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

10 ноября представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил в эфире телемарафона, что российские оккупационные войска активизировали попытки обходить украинские позиции в районе Малокатериновки и на смежных направлениях, в частности вблизи Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской. Для продвижения враг использует дно Каховского водохранилища.

4 ноября стало известно, что бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища. Операция проводилась в районе участка "Большие Кучугуры", который расположен в семи километрах от береговой линии.

Какая судьба ждет Покровск: мнение экперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что операция ГУР в Покровске - крайне опасная и рискованная. Главная задача – выиграть время.

"Простая аналогия: поезд, который несется в пропасть, но супермен своими усилиями пытается его остановить, да, поезд замедляется, но продолжает свое движение, однако при этом у пассажиров появляется возможность выпрыгнуть из поезда и спастись. Вот и в Покровске наши военнослужащие, как супермены, останавливают поезд, несущийся под откос", - объяснил Ступак Главреду.

"Покровск падет, это, к сожалению, уже факт. Вопрос – когда: на этой неделе или на следующей. Российских войск там порядка 100 тысяч, это очень много", - добавил военный эксперт.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

