Известного украинского певца заподозрили в политических амбициях

Анна Подгорная
16 марта 2026, 00:49
Melovin сделал несколько острых заявлений.
Melovin новости - что известно о позиции Меловина / коллаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

  • Меловин выражал протест против законопроекта №14394
  • Политические взгляды артиста обсудили в известном шоу

Украинский певец Melovin записал видео, в котором выразил протест, как представитель сообщества ЛГБТК+, против законопроекта №14394 об изменениях в Гражданском кодексе Украины. Среди правок, которые могут быть рассмотрены, - признание фактическим семейным союзом отношения исключительно разнополых партнеров.

Также в законопроекте есть спорные вопросы: о замужестве с 14 лет в случае беременности, о выплате компенсации партнеру в случае разрыва помолвки, запрет на развод во время беременности и в первый год жизни ребенка и пр.

Решительную позицию артиста против этого проекта обсудили на шоу #ністиданісовісті. В 2026 году Меловин планирует завершить карьеру певца. На фоне этого и его публичных заявлений ведущие предположили, что звезда имеет политические амбиции.

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

ВСУ пошли в контрнаступление и освободили сотни километров: детали от Зеленского

"Он боялся": Зеленский раскрыл истинную причину "миролюбивости" Путина

Удар Шахедов по Калифорнии и новый Перл-Харбор — почему США не пресекают атаки

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти удары

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

Китайский гороскоп на завтра, 16 марта: Петухам - терпение, Кроликам - отдых

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

