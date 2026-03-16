Известного украинского певца заподозрили в политических амбициях

Melovin сделал несколько острых заявлений.

Melovin новости - что известно о позиции Меловина

Меловин выражал протест против законопроекта №14394

Политические взгляды артиста обсудили в известном шоу

Украинский певец Melovin записал видео, в котором выразил протест, как представитель сообщества ЛГБТК+, против законопроекта №14394 об изменениях в Гражданском кодексе Украины. Среди правок, которые могут быть рассмотрены, - признание фактическим семейным союзом отношения исключительно разнополых партнеров.

Также в законопроекте есть спорные вопросы: о замужестве с 14 лет в случае беременности, о выплате компенсации партнеру в случае разрыва помолвки, запрет на развод во время беременности и в первый год жизни ребенка и пр.

Решительную позицию артиста против этого проекта обсудили на шоу #ністиданісовісті. В 2026 году Меловин планирует завершить карьеру певца. На фоне этого и его публичных заявлений ведущие предположили, что звезда имеет политические амбиции.

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

