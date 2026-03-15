Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему кошки игнорируют своих хозяев: настоящая причина удивит

Юрий Берендий
15 марта 2026, 17:48
Кошки могут избегать людей и не реагировать на хозяина из-за своей независимости, стресса, страха или даже изменений в привычной обстановке, отмечают эксперты.
Почему кошки игнорируют своих хозяев: настоящая причина удивит
Почему кошки игнорируют своих хозяев — почему кошка не реагирует на свое имя / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот игнорирует хозяина
  • Почему кошки не реагируют на свое имя
  • Почему кошка не подходит, когда ее зовешь

Многие владельцы кошек хотя бы раз задавали себе вопрос: почему питомец иногда ведет себя так, будто не замечает хозяина. На самом деле такое поведение не означает равнодушия или обиды. О настоящих причинах рассказали зооэксперты проекта Feline Fanatics в видео на YouTube.

Главред выяснил, почему кот игнорирует хозяина.

видео дня

Кошки просто не стремятся постоянно угождать людям — почему кошка избегает людей

В отличие от собак, кошки имеют другой тип поведения и гораздо больше ценят собственную независимость.

"Кошки — мастера тонкого распознавания, и исследования показали, что они могут отличить свое имя от других звуков, даже от имен других домашних животных в доме", — объясняют эксперты.

Смотрите видео о том, почему кот прячется от хозяина:

Однако это не означает, что они всегда будут реагировать на зов.

"В отличие от собак, кошки не живут именно для того, чтобы угодить нам", — отмечают специалисты.

Как сделать так, чтобы кот чаще реагировал

Эксперты говорят, что есть один простой прием, который может повысить шансы, что кот подойдет к хозяину.

"Исследования показывают, что они чаще реагируют на голос более высокой тональности. В общем, чем больше вы звучите как перевозбужденный мультипликационный персонаж, тем лучше", — отмечают специалисты.

Если же кот все-таки решил подойти, это настоящий знак доверия.

"Если однажды ваша кошка действительно подойдет к вам, когда вы ее позовете, знайте: это не просто случайность. Это тщательно обдуманное решение с ее стороны", — подчеркивают специалисты.

Иногда коту просто нужен перерыв

Кошки могут любить хозяина, но в то же время нуждаются в личном пространстве.

"Кошки терпят многие наши странные привычки. Например, у нас есть странная мания щекотать их по животу, чего некоторые кошки вообще не терпят", — объясняют эксперты.

Поэтому иногда они могут просто отдыхать от общения.

"Иногда им просто нужен перерыв от всего этого, как вашему интровертному лучшему другу. Если они чувствуют потребность перезарядиться, они с радостью будут полностью вас игнорировать", — отмечают специалисты.

Какие продукты нельзя давать кошкам
Какие продукты нельзя давать кошкам / Главред — инфографика

Страх и стресс тоже могут быть причиной

Еще одна причина — инстинкты самосохранения.

"Кошки — мастера самосохранения. И когда что-то их пугает, инстинкты подсказывают им спрятаться в безопасном месте", — объясняют эксперты.

Иногда причиной может стать даже поведение хозяина.

"Некоторые владельцы кошек могут использовать пульверизатор или повышать голос, когда кошка ведет себя нежелательно. Хотя эти методы могут казаться эффективными, они могут постепенно подрывать доверие между кошкой и ее хозяином", — отмечают специалисты.

Кошки очень чувствительны к изменениям

Даже небольшое нарушение привычного режима может повлиять на поведение животного.

"Внезапное, неожиданное изменение в привычной рутине может расстроить жизнь вашей кошки больше, чем что-либо другое", — объясняют эксперты.

В таких ситуациях кот может временно избегать контакта.

"Сидеть в одиночестве и отгородиться от мира — именно так они справляются с тем, что что-то пошло не так", — отмечают в Feline Fanatics.

Кошка может даже обидеться

Несмотря на независимый характер, кошки довольно чувствительны.

"Несмотря на весь свой крутой, уверенный шарм, кошки — удивительно чувствительные маленькие души", — объясняют эксперты.

Иногда причиной может стать даже запах другого животного.

"Ваша кошка может почувствовать предательство, витающее на вашей одежде", — отмечают специалисты.

Игнорирование может быть сигналом о проблемах со здоровьем

Специалисты подчеркивают, что иногда такое поведение может свидетельствовать о дискомфорте или болезни.

"Боль в животе или легкий дискомфорт могут заставить их стремиться к уютной дремоте больше, чем к вашим поглаживаниям", — объясняют эксперты.

Владельцам стоит обращать внимание на другие признаки.

"Такие тонкие изменения, как снижение аппетита, увеличение потребления жидкости или тусклая шерсть, могут указывать на что-то более серьезное", — отмечают специалисты.

Кошки могут просто избегать шума

Еще одна распространенная причина — слишком шумная обстановка.

"В вашем доме шумно, люди разговаривают, телевизоры громко играют, а может даже пылесос ревет на фоне — и кот просто тихо исчезает. Они прячутся в безопасное, уютное место, где мир снова кажется спокойным", — резюмируют специалисты.

Другие новости:

Об источнике: "Feline Fanatics"

Feline Fanatics — англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам, их поведению, психологии и уходу за домашними питомцами. Канал ориентирован на владельцев кошек и людей, интересующихся жизнью и привычками этих животных. В видео объясняют сигналы поведения кошек, их эмоции, способы коммуникации с людьми, а также дают практические советы по питанию, здоровью, воспитанию и построению доверительных отношений между человеком и животным.

Контент канала имеет познавательно-развлекательный формат и состоит из роликов-объяснений, списков фактов и рекомендаций.

Канал был создан в 2023 году и за несколько лет набрал значительную аудиторию. По состоянию на 2026 год у него около 200 тысяч подписчиков, более 40 миллионов просмотров и несколько сотен опубликованных видео.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка кошки коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар Шахедов по Калифорнии и новый Перл-Харбор — почему США не пресекают атаки

19:08Мир
План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

18:21Фронт
В Иране неожиданно подставили Путина перед Трампом — официальное заявление

18:10Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти удары

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

Последние новости

19:25

19:10

19:08

18:31

18:21

18:10

17:48

Почему кошки игнорируют своих хозяев: настоящая причина удивитВидео

17:30

17:17

Реклама
16:41

16:23

15:49

15:27

15:19

15:14

15:06

14:56

14:35

14:22

14:08

Реклама
14:02

13:54

13:16

12:37

12:32

12:27

12:06

12:03

11:59

11:57

11:37

11:33

11:15

11:10

10:38

10:31

10:12

10:05

09:28

09:16

Реклама
09:15

08:50

08:10

07:53

07:50

05:50

05:12

04:38

04:07

04:00

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять