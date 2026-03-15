Удар РФ по блокпосту на Черниговщине: есть жертва и раненые, идет детонация

БпЛА попал вблизи блокпоста в с. Новоселовка Киселевской громады Черниговского района.

РФ ударила дроном по блокпосту в Черниговской области

Дрон нанес удар вблизи блокпоста в Черниговском районе

Известно о погибшем и пяти раненых военнослужащих

Российский беспилотник нанес удар вблизи блокпоста в Черниговском районе, в результате погиб военнослужащий.

Также ранения получил полицейский, сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

"БпЛА попал вблизи блокпоста в с. Новоселовка Киселевской громады Черниговского района. В результате удара есть погибший и раненые среди военнослужащих, также пострадал полицейский. На месте происшествия продолжается детонация неустановленных взрывных предметов, сброшенных с БпЛА, работают соответствующие службы", — написал Брыжинский в Telegram.

Начальник ГВА в комментарии "Суспильному" уточнил, что по состоянию на 16:00 известно о пяти раненых военнослужащих. Они находятся в медицинских учреждениях Чернигова. Полицейский получил ранение в виде акубаротравмы (контузия).

Ранее сообщалось о том, что Россия ночью атаковала Балаклею дронами. В результате атаки повреждены три жилых дома. По предварительным данным, информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия ударила дронами по порту в Одесской области. В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта.

Как писал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть жертвы и раненые.

