Удар РФ по блокпосту на Черниговщине: есть жертва и раненые, идет детонация

Главное:
- Дрон нанес удар вблизи блокпоста в Черниговском районе
- Известно о погибшем и пяти раненых военнослужащих
Российский беспилотник нанес удар вблизи блокпоста в Черниговском районе, в результате погиб военнослужащий.
Также ранения получил полицейский, сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.
"БпЛА попал вблизи блокпоста в с. Новоселовка Киселевской громады Черниговского района. В результате удара есть погибший и раненые среди военнослужащих, также пострадал полицейский. На месте происшествия продолжается детонация неустановленных взрывных предметов, сброшенных с БпЛА, работают соответствующие службы", — написал Брыжинский в Telegram.
Начальник ГВА в комментарии "Суспильному" уточнил, что по состоянию на 16:00 известно о пяти раненых военнослужащих. Они находятся в медицинских учреждениях Чернигова. Полицейский получил ранение в виде акубаротравмы (контузия).
Ранее сообщалось о том, что Россия ночью атаковала Балаклею дронами. В результате атаки повреждены три жилых дома. По предварительным данным, информации о пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия ударила дронами по порту в Одесской области. В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта.
Как писал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть жертвы и раненые.
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
