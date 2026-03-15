Без химии и затрат: как быстро вывести тараканов

Марина Иваненко
15 марта 2026, 15:49
Тараканы привыкают к магазинным ядам, но есть простой домашний метод на основе борной кислоты. Как сделать эффективную приманку и где ее правильно разложить.
Как избавиться от тараканов
Как избавиться от тараканов / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как приготовить приманку против тараканов
  • Как эта приманка будет действовать на насекомых

Борьба с тараканами часто затягивается, потому что эти насекомые привыкают к магазинным ядам. Однако существует старый и надежный метод — использование борной кислоты. В отличие от современных спреев, этот порошок действует на биологическом уровне: он разрушает защитный панцирь насекомого и вызывает сильное обезвоживание, к которому тараканы не могут адаптироваться. Главред расскажет более подробно об эффективном методе борьбы с тараканами.

Приготовление приманки против тараканов

На канале"Секреты урожая" рассказывают, что тараканы не будут есть чистый порошок, а значит, нужно сделать привлекательную для них смесь. Основу составляет вареный куриный желток. Его можно сварить традиционно или приготовить в микроволновке за 30 секунд, предварительно отделив от белка. Желток нужно тщательно размять вилкой до состояния мелкой крошки.

К этой основе добавляют 40-50 граммов порошка борной кислоты. Чтобы тараканы точно обратили внимание на ловушку, в смесь подмешивают немного ванильного сахара для сладкого аромата и нерафинированное подсолнечное масло. Масло не только привлекает насекомых своим запахом, но и помогает приманке дольше оставаться мягкой. Если масса получается слишком рассыпчатой, можно добавить немного крахмала. В результате должна получиться смесь, похожая по консистенции на пластилин, из которой легко слепить небольшие шарики размером с горошину.

Как действует порошок на тараканов

Когда таракан съедает такой шарик, борная кислота начинает разъедать его пищеварительную систему. Кроме того, кристаллы порошка остаются на лапках и усиках и повреждают внешний скелет насекомого. Важно, что таракан не погибает мгновенно. Он успевает вернуться в гнездо и заразить других членов своей колонии через контакт или после своей смерти, когда другие особи поедают его останки.

Шарики нужно разложить в тех местах, где тараканы чаще всего ищут воду и пищу. Это зоны под раковиной, возле мусорного ведра, за холодильником, под ванной и на полочках с крупами. Самое главное условие успешного уничтожения тараканов — отсутствие доступа к свободной воде. Раковины должны быть сухими, а унитаз — закрытым. Если таракан сможет запить яд водой, его эффективность резко снизится. Полное уничтожение вредителей чаще всего длится от одной до трех недель.

Видео о том, как избавиться от тараканов, можно посмотреть здесь:

Как использовать остатки борной кислоты

Борная кислота полезна не только в быту, но и на огороде. Если после борьбы с тараканами остался порошок, его можно использовать как микроудобрение. Бор помогает растениям лучше цвести и формировать плоды, предотвращая осыпание завязи.

Для подкормки используют раствор: 10 граммов порошка на 10 литров воды. Важно помнить, что борная кислота растворяется только в горячей воде. Поэтому порошок растворяют в небольшой емкости с горячей водой до полного растворения, а затем выливают этот концентрат в ведро с обычной водой. Таким раствором опрыскивают яблони, груши, томаты и клубнику во время цветения. Это простой и недорогой способ увеличить урожай без использования дорогой агрохимии.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Кроме практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, помогающих огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.

