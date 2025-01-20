Чего боятся тараканы в квартире: запахи, которые не выносят пру**ки

Одним из самых простых и доступных методов борьбы с тараканами является использование растений и эфирных масел.

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Чего боятся тараканы в квартире / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Какие запахи не выносят тараканы

Чем отпугнуть насекомых

Тараканы — одни из самых жизнестойких насекомых, способных адаптироваться к различным условиям. Однако даже для них можно создать невыносимую обстановку, в которой они попросту откажутся находиться.

Главред расскажет, как сделать так, чтобы тараканы не приходили и что тараканы ненавидят больше всего.

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Резкие запахи, которые отпугивают тараканов

Одним из самых простых и доступных методов борьбы с тараканами является использование растений и эфирных масел с резким запахом. Вот, что можно попробовать:

Полынь, лавровый лист и пиретрум

Эти растения обладают сильным запахом, который дезориентирует тараканов. Полынь и лавровый лист раскладываются по углам квартиры, а пиретрум можно купить в виде порошка, пишет портал о борьбе с насекомыми muhoboika.

Герань

Это комнатное растение не только украшает интерьер, но и отпугивает пру**ков. Герань неприхотлива в уходе, а её аромат не нравится насекомым.

Эфирные масла

Масла эвкалипта, мяты, лемонграсса и цитрусовых эффективно отпугивают тараканов. Достаточно добавить несколько капель масла в воду и распылить получившийся раствор в местах, где могут появляться насекомые.

Важно помнить, что такие методы эффективны только для профилактики. Если тараканы уже поселились в квартире, эти средства не помогут избавиться от них полностью.

Как избавится от тараканов?

Если вы готовы к более радикальным действиям, можно использовать вещества с сильным запахом:

Нашатырный спирт

Добавьте немного нашатыря в воду для мытья полов. Резкий запах отпугнет тараканов, но использовать этот метод нужно с осторожностью.

Бензин или керосин

Эти жидкости также дезориентируют насекомых. Однако применять их в жилом помещении небезопасно, а запах может остаться надолго, что доставит дискомфорт жильцам.

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