Чего боятся тараканы в квартире: запахи, которые не выносят пру**ки

Вы узнаете:
- Какие запахи не выносят тараканы
- Чем отпугнуть насекомых
Тараканы — одни из самых жизнестойких насекомых, способных адаптироваться к различным условиям. Однако даже для них можно создать невыносимую обстановку, в которой они попросту откажутся находиться.
Главред расскажет, как сделать так, чтобы тараканы не приходили и что тараканы ненавидят больше всего.
Резкие запахи, которые отпугивают тараканов
Одним из самых простых и доступных методов борьбы с тараканами является использование растений и эфирных масел с резким запахом. Вот, что можно попробовать:
Полынь, лавровый лист и пиретрум
- Эти растения обладают сильным запахом, который дезориентирует тараканов. Полынь и лавровый лист раскладываются по углам квартиры, а пиретрум можно купить в виде порошка, пишет портал о борьбе с насекомыми muhoboika.
Герань
- Это комнатное растение не только украшает интерьер, но и отпугивает пру**ков. Герань неприхотлива в уходе, а её аромат не нравится насекомым.
Эфирные масла
- Масла эвкалипта, мяты, лемонграсса и цитрусовых эффективно отпугивают тараканов. Достаточно добавить несколько капель масла в воду и распылить получившийся раствор в местах, где могут появляться насекомые.
Важно помнить, что такие методы эффективны только для профилактики. Если тараканы уже поселились в квартире, эти средства не помогут избавиться от них полностью.
Как избавится от тараканов?
Если вы готовы к более радикальным действиям, можно использовать вещества с сильным запахом:
Нашатырный спирт
- Добавьте немного нашатыря в воду для мытья полов. Резкий запах отпугнет тараканов, но использовать этот метод нужно с осторожностью.
Бензин или керосин
- Эти жидкости также дезориентируют насекомых. Однако применять их в жилом помещении небезопасно, а запах может остаться надолго, что доставит дискомфорт жильцам.
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Чем опасны тараканы в доме
Тараканы – переносчики инфекционных заболеванийКогда насекомые ползают по продуктам, посуде и кухонным поверхностям, они приносят патогены, которые, попадая в пищу, ппровоцируют опасные заболевания: Менингит — воспаление оболочек мозга, вызванное бактериями. Пневмония — воспаление легких.
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