Что мгновенно убивает тараканов: 4 лучших средства, чтобы опасные насекомые исчезли навсегда

Если в доме появились тараканы, "соседство" с ними может стать настоящей проблемой. Такие насекомые не только вызывают отвращение, но и переносят различные опасные инфекционные заболевания. Поэтому борьбу с тараканами нужно начинать как можно быстрее, не откладывая этот вопрос "в долгий ящик".
Украинский биохимик Глеб Репич в программе "Сніданок з 1+1" рассказал, чего боятся тараканы. Он объяснил, что мгновенно убивает тараканов и какими средствами эффективнее всего пользоваться, чтобы забыть об этой проблеме раз и навсегда.
Есть четыре лучших средства, чтобы опасные насекомые исчезли навсегда.
1. Борная кислота
Такой порошок продается в аптеках, стоит довольно дешево и при этом эффективно помогает бороться с тараканами. Когда таракан съест борную кислоту, ему станет плохо и через некоторое время он умрет.
По словам биохимика, лучше смешать борную кислоту с желтком - сырым или вареным (вареный лучше). И потом этой смесью помазать в тех местах, где ползают тараканы.
Но такое средство медленное - чтобы вывести тараканов с помощью борной кислоты может понадобиться примерно месяц.
2. Специальные порошки и гранулы
Это синтетический яд, который используют для борьбы с тараканами.
"Обычно в порошке используют достаточно мощные штуки - нервно-паралитические вещества. Эти порошки рассыпают в тех местах, где эти насекомые бегают. Когда таракан пробегает по порошку, то этого контакта достаточно, чтобы ему стало плохо - у него выключается вся нервная система и он погибает", - объяснил Репич.
При этом он предупредил, что такие вещества обычно опасны для человека, поэтому обращаться с ними нужно крайне осторожно.
3. Гели и ловушки
Часто продаются либо гели, либо специальные ловушки с гелем внутри. Такие средства - это обычно яд для тараканов, который имеет "вкусный" запах и побуждает таким образом насекомых его съесть. Такие средства тоже надо наносить в тех местах, где тараканы живут или бегают.
При использовании таких средств также нужно быть осторожными, и, так же как и порошки, держать подальше от детей.
4. Аэрозоли
Аэрозоли содержат нервно-паралитическое вещество. Во время распыления аэрозоль попадает во все труднодоступные места. Попадая на тараканов, такие вещества приводят к летальному исходу для этих насекомых.
Использовать аэрозоли также нужно с осторожностью. Перед тем, как распылять аэрозоль, стоит одеть маску. Для повышения эффективности обработки надо закрыть окна, распылить аэрозоль, а затем выйти из комнаты и закрыть дверь. Затем подождать немного времени, проветрить комнату и сделать влажную уборку.
Смотрите видео о том, как избавиться от тараканов:
Кто такой Глеб Репич
Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.
Вас также может заинтересовать:
- Сколько нужно варить раков: важные правила, которые стоит знать перед приготовлением
- Что такое "косарики": все их видели, но мало кто знает правильное название
- Только люди с высоким IQ найдут S на картинке: на поиск разгадки всего 15 секунд
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред