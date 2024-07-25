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Что мгновенно убивает тараканов: 4 лучших средства, чтобы опасные насекомые исчезли навсегда

Алёна Воронина
25 июля 2024, 22:47
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Известный биохимик рассказал, чего боятся тараканы в квартире больше всего и как очень быстро и эффективно уничтожить таких назойливых "гостей".
Тараканы, биохимик Глеб Репич
Что мгновенно убивает тараканов/ коллаж: Главред, фото: скрин

Если в доме появились тараканы, "соседство" с ними может стать настоящей проблемой. Такие насекомые не только вызывают отвращение, но и переносят различные опасные инфекционные заболевания. Поэтому борьбу с тараканами нужно начинать как можно быстрее, не откладывая этот вопрос "в долгий ящик".

Украинский биохимик Глеб Репич в программе "Сніданок з 1+1" рассказал, чего боятся тараканы. Он объяснил, что мгновенно убивает тараканов и какими средствами эффективнее всего пользоваться, чтобы забыть об этой проблеме раз и навсегда.

Есть четыре лучших средства, чтобы опасные насекомые исчезли навсегда.

1. Борная кислота

Такой порошок продается в аптеках, стоит довольно дешево и при этом эффективно помогает бороться с тараканами. Когда таракан съест борную кислоту, ему станет плохо и через некоторое время он умрет.

По словам биохимика, лучше смешать борную кислоту с желтком - сырым или вареным (вареный лучше). И потом этой смесью помазать в тех местах, где ползают тараканы.

Но такое средство медленное - чтобы вывести тараканов с помощью борной кислоты может понадобиться примерно месяц.

2. Специальные порошки и гранулы

Это синтетический яд, который используют для борьбы с тараканами.

"Обычно в порошке используют достаточно мощные штуки - нервно-паралитические вещества. Эти порошки рассыпают в тех местах, где эти насекомые бегают. Когда таракан пробегает по порошку, то этого контакта достаточно, чтобы ему стало плохо - у него выключается вся нервная система и он погибает", - объяснил Репич.

При этом он предупредил, что такие вещества обычно опасны для человека, поэтому обращаться с ними нужно крайне осторожно.

3. Гели и ловушки

Часто продаются либо гели, либо специальные ловушки с гелем внутри. Такие средства - это обычно яд для тараканов, который имеет "вкусный" запах и побуждает таким образом насекомых его съесть. Такие средства тоже надо наносить в тех местах, где тараканы живут или бегают.

При использовании таких средств также нужно быть осторожными, и, так же как и порошки, держать подальше от детей.

4. Аэрозоли

Аэрозоли содержат нервно-паралитическое вещество. Во время распыления аэрозоль попадает во все труднодоступные места. Попадая на тараканов, такие вещества приводят к летальному исходу для этих насекомых.

Использовать аэрозоли также нужно с осторожностью. Перед тем, как распылять аэрозоль, стоит одеть маску. Для повышения эффективности обработки надо закрыть окна, распылить аэрозоль, а затем выйти из комнаты и закрыть дверь. Затем подождать немного времени, проветрить комнату и сделать влажную уборку.

Смотрите видео о том, как избавиться от тараканов:

Кто такой Глеб Репич

Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

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