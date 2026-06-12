Крупный украинский банк остановит работу на сутки: кого и когда это затронет

Миллионы клиентов останутся без онлайн-банкинга 14 июня.

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Онлайн-банкинг Ощадбанка отключат - какие услуги будут недоступны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В воскресенье Мобильный Ощад временно отключат

Технические работы на системах банка продлятся с 03:45 до 22:00

Все отделения Ощадбанка по всей стране не будут работать

Ощадбанк предупредил о масштабных обновлениях. Из-за технических работ в воскресенье, 14 июня, онлайн-банкинг Мобильный Ощад и отделения Ощадбанка будут недоступны. Об этом сообщили в приложении банка.

Технические работы начнут ночью на 14 июня — в 03:45 и продлятся до 22:00. Их цель - "повысить стабильность и надежность систем банка".

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В этот период времени доступ к онлайн-банкингу Мобильный Ощад будет ограничен.

Клиенты банка в это время не смогут воспользоваться рядом услуг:

операции с депозитами и счетами;

обмен валют;

формирование деклараций.

Кроме того, в воскресенье, 14 июня, не будут работать отделения Ощадбанка по всей стране.

В то же время карточные расчеты в магазинах будут работать. Также можно будет снять наличные с карточек банка.

Как писал Главред, клиенты Ощадбанка пожаловались на исчезновение денег и странные списания со счетов. В банке об этой ситуации ничего конкретного не говорят.

Также клиенты Ощадбанка жалуются на странные правила при обмене валюты в отделении.

Пенсионеры также рассказывали о блокировке карт в Ощадбанке на несколько недель, из-за которой они не могли получить доступ к собственным средствам. В таких ситуациях клиенты требовали от банка объяснений и оперативного решения проблемы.

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Об источнике: Ощадбанк Ощадбанк (полное название: Акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины", сокращенное название: АО "Ощадбанк") - украинский коммерческий банк, второй по размерам активов и крупнейший по количеству отделений среди всех банков Украины. Находится в государственной собственности, пишет Википедия.

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