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Крупный украинский банк остановит работу на сутки: кого и когда это затронет

Анна Ярославская
12 июня 2026, 08:50
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Миллионы клиентов останутся без онлайн-банкинга 14 июня.
Ощадбанк
Онлайн-банкинг Ощадбанка отключат - какие услуги будут недоступны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • В воскресенье Мобильный Ощад временно отключат
  • Технические работы на системах банка продлятся с 03:45 до 22:00
  • Все отделения Ощадбанка по всей стране не будут работать

Ощадбанк предупредил о масштабных обновлениях. Из-за технических работ в воскресенье, 14 июня, онлайн-банкинг Мобильный Ощад и отделения Ощадбанка будут недоступны. Об этом сообщили в приложении банка.

Технические работы начнут ночью на 14 июня — в 03:45 и продлятся до 22:00. Их цель - "повысить стабильность и надежность систем банка".

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В этот период времени доступ к онлайн-банкингу Мобильный Ощад будет ограничен.

Клиенты банка в это время не смогут воспользоваться рядом услуг:

  • операции с депозитами и счетами;
  • обмен валют;
  • формирование деклараций.

Кроме того, в воскресенье, 14 июня, не будут работать отделения Ощадбанка по всей стране.

В то же время карточные расчеты в магазинах будут работать. Также можно будет снять наличные с карточек банка.

Как писал Главред, клиенты Ощадбанка пожаловались на исчезновение денег и странные списания со счетов. В банке об этой ситуации ничего конкретного не говорят.

Также клиенты Ощадбанка жалуются на странные правила при обмене валюты в отделении.

Пенсионеры также рассказывали о блокировке карт в Ощадбанке на несколько недель, из-за которой они не могли получить доступ к собственным средствам. В таких ситуациях клиенты требовали от банка объяснений и оперативного решения проблемы.

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Об источнике: Ощадбанк

Ощадбанк (полное название: Акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины", сокращенное название: АО "Ощадбанк") - украинский коммерческий банк, второй по размерам активов и крупнейший по количеству отделений среди всех банков Украины. Находится в государственной собственности, пишет Википедия.

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