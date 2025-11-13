Попытки прорыва границы не стихают: какой город россияне хотят взять 'в клешни'

Россияне планируют продолжить движение с севера на юг Харьковщины.

https://glavred.info/front/popytki-proryva-granicy-ne-stihayut-kakoy-gorod-rossiyane-hotyat-vzyat-v-kleshni-10715036.html Ссылка скопирована

Какая ситуация в Харьковской области / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Россияне хотят создать "буферную зону" в Харьковской области

Они осуществляют попытки прорыва государственной границы

Также оккупанты пытаются обходить Волчанск с флангов

Российские оккупанты не отказываются от намерения создать так называемую "буферную зону" в Харьковской области. Об этом заявил майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире Radio NV.

По его словам, в Волчанске враг пытается проникать в новых локациях.

видео дня

В частности, российские оккупанты осуществляют попытки прорыва государственной границы и обходить Волчанск с флангов.

"Россияне в перспективе хотят пробовать делать клешни на Волчанском направлении для того, чтобы сделать еще большее давление на населенный пункт и уже тогда продолжить движение с севера на юг Харьковщины", - подчеркнул он.

Ткачук также добавил, что таким образом враг может дальше двигаться в сторону Купянска.

"Но точно враг будет хотеть двигаться таким образом, чтобы создавать так называемые "буферные зоны", о которых они еще говорили весной. У них ничего не получилось до сих пор. Но от этой задачи они не отказываются", - подытожил майор ВСУ.

Волчанск / Инфографика: Главред

Где россияне будут наступать зимой

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что самыми горячими зимой будут Добропольское, бывшее Новопавловское, восточное Гуляйпольское направления.

"Также активным будет Купянское направление, именно в районе города Купянск. И я думаю, что они будут пытаться давить на Лиман. Другие участки фронта ждет или стагнация, или наши стабилизационные действия", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный обозреватель Василий Пехньо заявил, что на Запорожском направлении активизировались оккупационные войска страны-агрессора России и их продвижение очень опасно.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в Донецкой области, где после месяцев интенсивных боев оккупационные войска страны-агрессора России пытаются установить контроль над городом Покровск.

Аналитики DeepState сообщали, что российские оккупационные войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблочное в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ткачук Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред