Попытки прорыва границы не стихают: какой город россияне хотят взять 'в клешни'

Ключевые тезисы:
- Россияне хотят создать "буферную зону" в Харьковской области
- Они осуществляют попытки прорыва государственной границы
- Также оккупанты пытаются обходить Волчанск с флангов
Российские оккупанты не отказываются от намерения создать так называемую "буферную зону" в Харьковской области. Об этом заявил майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире Radio NV.
По его словам, в Волчанске враг пытается проникать в новых локациях.
В частности, российские оккупанты осуществляют попытки прорыва государственной границы и обходить Волчанск с флангов.
"Россияне в перспективе хотят пробовать делать клешни на Волчанском направлении для того, чтобы сделать еще большее давление на населенный пункт и уже тогда продолжить движение с севера на юг Харьковщины", - подчеркнул он.
Ткачук также добавил, что таким образом враг может дальше двигаться в сторону Купянска.
"Но точно враг будет хотеть двигаться таким образом, чтобы создавать так называемые "буферные зоны", о которых они еще говорили весной. У них ничего не получилось до сих пор. Но от этой задачи они не отказываются", - подытожил майор ВСУ.
Где россияне будут наступать зимой
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что самыми горячими зимой будут Добропольское, бывшее Новопавловское, восточное Гуляйпольское направления.
"Также активным будет Купянское направление, именно в районе города Купянск. И я думаю, что они будут пытаться давить на Лиман. Другие участки фронта ждет или стагнация, или наши стабилизационные действия", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Как сообщал Главред, военный обозреватель Василий Пехньо заявил, что на Запорожском направлении активизировались оккупационные войска страны-агрессора России и их продвижение очень опасно.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в Донецкой области, где после месяцев интенсивных боев оккупационные войска страны-агрессора России пытаются установить контроль над городом Покровск.
Аналитики DeepState сообщали, что российские оккупационные войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблочное в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях.
О персоне: Андрей Ткачук
Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.
