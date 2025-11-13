Укр
Огненный дождь в небе и провальная работа ПВО: Россию массированно атаковали дроны

Анна Косик
13 ноября 2025, 08:14
Официальные источники РФ едва ли не впервые признали, что ПВО справилась не со всеми дронами.
Что известно о последствиях атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: 14 БрОП, скриншот из видео

Главное:

  • Ночью более сотни дронов атаковали Россию
  • В Орловской области российская ПВО сбила всего несколько дронов
  • Вероятно, под атакой оказался один из НПЗ РФ

В ночь на 13 ноября в 10 областях страны-агрессора России гремели мощные взрывы. Местные жители жаловались не только на громкие "хлопки", но и на огненный дождь в небе.

Минобороны РФ традиционно отчиталось о безупречной работе российской ПВО, которая якобы сбила все 130 украинских дронов. Однако даже местные власти признали, что все не совсем так.

видео дня

Атака на Орловскую область

В городе Орел местные жители наблюдали огненный дождь в небе из обломков дронов. При чем, российская ПВО так "постаралась", что они прилетали прямо на многоэтажки.

Губернатор области Андрей Кличков сообщил, что в результате работы противовоздушной обороны было сбито лишь несколько дронов. Тем самым он признал, что ПВО оказалась не такой эффективной, как об этом сообщали в Минобороны РФ.

По его данным, часть обломков дронов упала на территорию жилого сектора, повреждены машины, балконы жилых домов и частные домовладения. При этом чиновник умалчивает, куда прилетели дроны, которые не удалось сбить россиянам.

Атака на Краснодарский край

В поселке Афипский этой ночью местные жители слышали не один взрыв и работу противовоздушной обороны. В Сети сообщают, что вероятной целью атаки стал местный НПЗ, но последствия все еще уточняются.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - мнение эксперта

Главред писал, что за счет постоянных ударов по российским НПЗ - ключевой отрасли экономики оккупантов, Украина может если не похоронить, то поставить на колени Россию.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил, что это зависит исключительно от имеющегося количества дронов и ракет на вооружении Украины.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале ноября Силы обороны нанесли массированный удар по России и военным объектам оккупационных войск РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Впоследствии также Главное управление разведки МО Украины дронами поразило нефтехимический завод страны-агрессора России в Башкортостане, который является одним из ключевых предприятий нефтехимпрома РФ.

Накануне также украинские дроны настолько эффективно атаковали черноморский порт Туапсе, что по состоянию на 5 ноября он приостановил экспорт топлива.

Другие новости:

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.






