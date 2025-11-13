Огненный дождь в небе и провальная работа ПВО: Россию массированно атаковали дроны

Главное:
- Ночью более сотни дронов атаковали Россию
- В Орловской области российская ПВО сбила всего несколько дронов
- Вероятно, под атакой оказался один из НПЗ РФ
В ночь на 13 ноября в 10 областях страны-агрессора России гремели мощные взрывы. Местные жители жаловались не только на громкие "хлопки", но и на огненный дождь в небе.
Минобороны РФ традиционно отчиталось о безупречной работе российской ПВО, которая якобы сбила все 130 украинских дронов. Однако даже местные власти признали, что все не совсем так.
Атака на Орловскую область
В городе Орел местные жители наблюдали огненный дождь в небе из обломков дронов. При чем, российская ПВО так "постаралась", что они прилетали прямо на многоэтажки.
Губернатор области Андрей Кличков сообщил, что в результате работы противовоздушной обороны было сбито лишь несколько дронов. Тем самым он признал, что ПВО оказалась не такой эффективной, как об этом сообщали в Минобороны РФ.
По его данным, часть обломков дронов упала на территорию жилого сектора, повреждены машины, балконы жилых домов и частные домовладения. При этом чиновник умалчивает, куда прилетели дроны, которые не удалось сбить россиянам.
Атака на Краснодарский край
В поселке Афипский этой ночью местные жители слышали не один взрыв и работу противовоздушной обороны. В Сети сообщают, что вероятной целью атаки стал местный НПЗ, но последствия все еще уточняются.
Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - мнение эксперта
Главред писал, что за счет постоянных ударов по российским НПЗ - ключевой отрасли экономики оккупантов, Украина может если не похоронить, то поставить на колени Россию.
Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил, что это зависит исключительно от имеющегося количества дронов и ракет на вооружении Украины.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что в начале ноября Силы обороны нанесли массированный удар по России и военным объектам оккупационных войск РФ на временно оккупированных территориях Украины.
Впоследствии также Главное управление разведки МО Украины дронами поразило нефтехимический завод страны-агрессора России в Башкортостане, который является одним из ключевых предприятий нефтехимпрома РФ.
Накануне также украинские дроны настолько эффективно атаковали черноморский порт Туапсе, что по состоянию на 5 ноября он приостановил экспорт топлива.
Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.
