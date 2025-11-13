Огненный дождь в небе и провальная работа ПВО: Россию массированно атаковали дроны

Официальные источники РФ едва ли не впервые признали, что ПВО справилась не со всеми дронами.

Что известно о последствиях атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: 14 БрОП, скриншот из видео

Главное:

Ночью более сотни дронов атаковали Россию

В Орловской области российская ПВО сбила всего несколько дронов

Вероятно, под атакой оказался один из НПЗ РФ

В ночь на 13 ноября в 10 областях страны-агрессора России гремели мощные взрывы. Местные жители жаловались не только на громкие "хлопки", но и на огненный дождь в небе.

Минобороны РФ традиционно отчиталось о безупречной работе российской ПВО, которая якобы сбила все 130 украинских дронов. Однако даже местные власти признали, что все не совсем так.

Атака на Орловскую область

В городе Орел местные жители наблюдали огненный дождь в небе из обломков дронов. При чем, российская ПВО так "постаралась", что они прилетали прямо на многоэтажки.

Губернатор области Андрей Кличков сообщил, что в результате работы противовоздушной обороны было сбито лишь несколько дронов. Тем самым он признал, что ПВО оказалась не такой эффективной, как об этом сообщали в Минобороны РФ.

По его данным, часть обломков дронов упала на территорию жилого сектора, повреждены машины, балконы жилых домов и частные домовладения. При этом чиновник умалчивает, куда прилетели дроны, которые не удалось сбить россиянам.

Атака на Краснодарский край

В поселке Афипский этой ночью местные жители слышали не один взрыв и работу противовоздушной обороны. В Сети сообщают, что вероятной целью атаки стал местный НПЗ, но последствия все еще уточняются.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - мнение эксперта

Главред писал, что за счет постоянных ударов по российским НПЗ - ключевой отрасли экономики оккупантов, Украина может если не похоронить, то поставить на колени Россию.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил, что это зависит исключительно от имеющегося количества дронов и ракет на вооружении Украины.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале ноября Силы обороны нанесли массированный удар по России и военным объектам оккупационных войск РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Впоследствии также Главное управление разведки МО Украины дронами поразило нефтехимический завод страны-агрессора России в Башкортостане, который является одним из ключевых предприятий нефтехимпрома РФ.

Накануне также украинские дроны настолько эффективно атаковали черноморский порт Туапсе, что по состоянию на 5 ноября он приостановил экспорт топлива.

