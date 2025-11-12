'Не назвал бы это победой': Сикорский высмеял Путина и его 'вторую армию в мире'

Глава МИД Польши не верит, что РФ выдержит еще три года войны.

Сикорский высмеял Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Сикорского:

Путин не выдержит еще три года войны

Если Россия победит Украину, Польша будет следующей целью Кремля

Путин опозорился со своей "второй армией в мире"

Лидер РФ Владимир Путин опозорился со своей так называемой "второй армией в мире". Десять лет войны нельзя назвать победой Кремля. Об этом заявил глава МИД Польши в интервью, передает ClashReport.

Комментируя ситуацию на фронте, где Украина продолжает давать отпор российским оккупантам, глава польского МИД подчеркнул, что Россию нельзя назвать победителем в этой войне.

"Путин показал себя неудачно. Мы думали, что у него вторая армия в мире, а он думал, что это будет легкая прогулка, трехдневная операция. Прошло более 10 лет, а он все еще воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой", - сказал Сикорский.

Дипломат отметил, что Украина готовится к трехлетней войне и именно на этот период международные партнеры планируют обеспечить Киев всеми необходимыми ресурсами. По словам Сикорского, речь идет о долгосрочном плане поставки оружия, финансирования и использования замороженных российских активов для поддержки украинской армии.

"Эти колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Я не думаю, что Путин сможет выдержать это еще три года", - добавил он.

Глава польского МИД также подчеркнул, что Украина уже достигла существенного прогресса и производит почти половину собственных дронов и крылатых ракет. В то же время Сикорский отметил, что Кремль потерпел серьезный провал в своих военных планах и недооценил способность Украины сопротивляться.

Он также признал, что поражение Украины создало бы прямую угрозу для Польши и всего восточного фланга НАТО.

"Если Путин завоюет Украину, мы будем следующими", - заявил Сикорский.

Кроме этого, министр подчеркнул, что Польша существенно увеличила финансирование оборонного сектора.

"Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией", - подчеркнул он.

Когда закончится война в Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак во время чата на Главреде рассказал, что война России против Украины, скорее всего, продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет непредсказуемых событий.

По мнению эксперта, существенных прорывов РФ не ожидается. Российские войска, вероятно, наткнутся на мощную украинскую оборону, а Украина к этому времени сможет развернуть собственное производство ракет и нанести удары по нефтяной отрасли России. Это, по словам Ступака, может лишить Кремль 30-50% доходов, что серьезно ударит по финансированию армии и повлечет дефицит личного состава.

"И тогда ситуация будет патовой - ни туда, ни сюда. При этом прифронтовые обстрелы будут, а обстрелов территории Украины, как и территории России, уже не будет. Вот тогда встанет вопрос об остановке войны на линии разграничения, и начнется дипломатический процесс. Дипломаты будут делать свою работу, на линии боевого соприкосновения будут обстрелы, как в 2015-2017 гг. Если дипломаты договорятся, тогда может быть подписание совместного документа", - предположил Ступак.

Прогнозы относительно окончания войны - последние новости

Волонтер Сергей Стерненко считает, что война между Украиной и Россией может длиться еще 2-3 года и завершится только тогда, когда одно из государств прекратит существование. По его словам, это экзистенциальное противостояние - либо выживет Украина, либо распадется Россия.

Также аналитик Томас Райт в статье для The Atlantic отмечает, что Трамп не сможет быстро положить конец войне, но может создать условия для будущих переговоров. Его цель - создать глобальное давление на Москву, чтобы та согласилась на немедленное и безоговорочное прекращение огня.

Как сообщал Главред, глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио во время заседания G7 в Канаде. Рубио подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет призывать Россию к дипломатии ради устойчивого мира.

О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

