Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

Руслана Заклинская
12 ноября 2025, 23:44
355
Глава МИД Польши не верит, что РФ выдержит еще три года войны.
'Не назвал бы это победой': Сикорский высмеял Путина и его 'вторую армию в мире'
Сикорский высмеял Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Сикорского:

  • Путин не выдержит еще три года войны
  • Если Россия победит Украину, Польша будет следующей целью Кремля
  • Путин опозорился со своей "второй армией в мире"

Лидер РФ Владимир Путин опозорился со своей так называемой "второй армией в мире". Десять лет войны нельзя назвать победой Кремля. Об этом заявил глава МИД Польши в интервью, передает ClashReport.

Комментируя ситуацию на фронте, где Украина продолжает давать отпор российским оккупантам, глава польского МИД подчеркнул, что Россию нельзя назвать победителем в этой войне.

видео дня

"Путин показал себя неудачно. Мы думали, что у него вторая армия в мире, а он думал, что это будет легкая прогулка, трехдневная операция. Прошло более 10 лет, а он все еще воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой", - сказал Сикорский.

Дипломат отметил, что Украина готовится к трехлетней войне и именно на этот период международные партнеры планируют обеспечить Киев всеми необходимыми ресурсами. По словам Сикорского, речь идет о долгосрочном плане поставки оружия, финансирования и использования замороженных российских активов для поддержки украинской армии.

"Эти колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Я не думаю, что Путин сможет выдержать это еще три года", - добавил он.

Глава польского МИД также подчеркнул, что Украина уже достигла существенного прогресса и производит почти половину собственных дронов и крылатых ракет. В то же время Сикорский отметил, что Кремль потерпел серьезный провал в своих военных планах и недооценил способность Украины сопротивляться.

Он также признал, что поражение Украины создало бы прямую угрозу для Польши и всего восточного фланга НАТО.

"Если Путин завоюет Украину, мы будем следующими", - заявил Сикорский.

Кроме этого, министр подчеркнул, что Польша существенно увеличила финансирование оборонного сектора.

"Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией", - подчеркнул он.

Когда закончится война в Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак во время чата на Главреде рассказал, что война России против Украины, скорее всего, продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет непредсказуемых событий.

По мнению эксперта, существенных прорывов РФ не ожидается. Российские войска, вероятно, наткнутся на мощную украинскую оборону, а Украина к этому времени сможет развернуть собственное производство ракет и нанести удары по нефтяной отрасли России. Это, по словам Ступака, может лишить Кремль 30-50% доходов, что серьезно ударит по финансированию армии и повлечет дефицит личного состава.

"И тогда ситуация будет патовой - ни туда, ни сюда. При этом прифронтовые обстрелы будут, а обстрелов территории Украины, как и территории России, уже не будет. Вот тогда встанет вопрос об остановке войны на линии разграничения, и начнется дипломатический процесс. Дипломаты будут делать свою работу, на линии боевого соприкосновения будут обстрелы, как в 2015-2017 гг. Если дипломаты договорятся, тогда может быть подписание совместного документа", - предположил Ступак.

Прогнозы относительно окончания войны - последние новости

Волонтер Сергей Стерненко считает, что война между Украиной и Россией может длиться еще 2-3 года и завершится только тогда, когда одно из государств прекратит существование. По его словам, это экзистенциальное противостояние - либо выживет Украина, либо распадется Россия.

Также аналитик Томас Райт в статье для The Atlantic отмечает, что Трамп не сможет быстро положить конец войне, но может создать условия для будущих переговоров. Его цель - создать глобальное давление на Москву, чтобы та согласилась на немедленное и безоговорочное прекращение огня.

Как сообщал Главред, глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио во время заседания G7 в Канаде. Рубио подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет призывать Россию к дипломатии ради устойчивого мира.

Читайте также:

О персоне: Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Польша война России и Украины Радослав Сикорский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

23:44Война
Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

21:25Фронт
"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

21:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

Последние новости

23:52

Зачем в СССР клеили газеты под обои: неожиданная причина

23:44

"Не назвал бы это победой": Сикорский высмеял Путина и его "вторую армию в мире"

23:28

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

23:18

Семена погибают еще до посева: эксперт раскрыл пять ошибок при хранении

22:36

Пережили целые поколения: определены 10 самых долговечных двигателей

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
22:31

Как появились казаки: что скрывают самые известные исторические гипотезы

22:30

Начнется "дрейф республик": экс-сотрудник СБУ назвал условие распада РоссииВидео

22:29

Сюрприз для "Шахедов": в Украине развернут уникальную систему ПВО, подробности

22:12

Тайна железнодорожной "зебры": что скрывают полосы на столбах вдоль путей

Реклама
22:10

Антитренды в обуви от Андре Тана: какую обувь не стоит надеватьВидео

21:47

Большой праздник 13 ноября: что можно и нельзя делать в этот день

21:29

Будет в каждом доме в 2026: тренды дизайна интерьеров

21:25

Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

21:24

Обладают редким даром: родившиеся в эти три месяца, несут свет даже в темные времена

21:08

"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

21:02

Нереальный подарок: дочь подарила 65-летней матери шикарное преображение

20:59

Не только с "автоматом": какие авто нельзя заводить "с толкача"

20:35

Налетит настоящий шторм и будут лить дожди: объявлено штормовое предупреждение

20:27

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

20:02

Сборная Франции ставит амбициозную цель: что задумал Дешам в матче с Украиной

Реклама
19:52

Роксолана на самом деле не Лисовская: какой была настоящая фамилия жены Сулеймана

19:48

Alyona Alyona призналась, почему не выступает с Jerry Heil после "Евровидения"

19:19

Является ли старость болезнью - ученые поставили точку в вопросе

19:10

Какая самая большая мечта россиян и Путинамнение

19:03

Так вкусно "Шубу" вы еще не готовили: роскошная закуска, которая удивит гостей

18:50

"Враг имеет четкую задачу": эксперт раскрыл, куда идут оккупанты на Запорожье

18:47

Кто контролирует Покровск и находятся ли ВСУ в окружении - Сырский сделал заявление

18:44

"Был рад": известный артист рассказал, где служит после мобилизации

18:39

Продукт первой необходимости будет дорожать каждый месяц - прогноз экономиста

17:59

До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

17:51

ФИДЕ подала жалобу на российского шахматиста из-за смерти гроссмейстера из США

17:38

Папа Римский - киноман: Понтифик Лев XIV назвал 4 любимых фильмаВидео

17:34

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

17:25

Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

17:23

Как Миндичу удалось пересечь границу: в ГПСУ сделали заявление

17:19

После требования Зеленского: министр энергетики Гринчук подала в отставку

17:14

Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе

16:40

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой с блокнотом за 71 секунду

16:33

Как легко найти дорогую брендовую вещь на секонд-хенде: блогерша поделилась секретом

16:21

Валюта внезапно "полетела" вверх: в Украине курс доллара и евро заметно изменились

Реклама
16:01

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

16:01

На шахте "Ингульская" произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

15:56

Есть важные результаты: Зеленский назвал потери РФ от санкций

15:52

Вы почувствуете свою силу: три знака зодиака выходят из тени

15:51

Обычная вода не справится: как быстро удалить птичий помет с авто

15:51

Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволятВидео

15:47

В два раза дешевле и вкуснее, чем магазинная: проверенный рецепт засоленной рыбы

15:38

Подорожает ли популярная крупа в ближайшее время: экономист сказал, к чему готовиться

15:31

Куда делась модель Алла Костромичева: что о ней известно

15:26

Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию и получить льготы: кого это касается

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять