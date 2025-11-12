'Увеличить цену': Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

Министр иностранных дел Украины встретился с госсекретарем США во время заседания G7.

Сибига встретился с Рубио / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, скриншот из видео

Главное:

Сибига встретился с госсекретарем США

Обсудили ситуацию на фронте, пути завершения войны и укрепления обороноспособности Украины

Министр отметил необходимость повышать "цену войны" для Путина

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио во время заседания "Большой семерки" в Канаде. Они обсудили ситуацию на фронте и пути завершения войны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины и Марко Рубио в соцсети X.

Сибига подчеркнул, что Украина высоко ценит мирные усилия президента США Дональда Трампа и эффективные санкции США против российской энергетики.

"Мы должны продолжать увеличивать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну", - отметил министр иностранных дел.

Во время встречи Сибига подробно проинформировал своего американского коллегу об актуальной ситуации на фронте, ход мирных инициатив и конкретные приоритеты Украины в укреплении обороноспособности и энергетической устойчивости.

Комментарий Рубио

Госсекретарь США сообщил, что обсудил с Сибигой пути усиления обороноспособности Украины и поиск вариантов завершения "кровопролитного конфликта".

"США неизменно продолжают работать с партнерами, призывая Россию к дипломатии и прямому диалогу с Украиной ради прочного и долговременного мира", - заявил он.

Какова новая тактика переговоров США с Россией - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что в Вашингтоне все больше осознают, что попытки отделить Россию от Китая обречены на провал. Поэтому США изменили подход в переговорах, сосредотачиваясь прежде всего на обсуждении действий Москвы с Пекином. В то же время американская сторона может еще поддерживать определенный диалог с Россией.

"Но, на мой взгляд, США уже поняли бессмысленность разговоров с Путиным, поскольку Россия является прокси Китая", - добавил эксперт.

Как сообщал Главред, мирные переговоры Украины с Россией в 2025 году почти не дали результата и сейчас приостановлены. Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица объяснил это невозможностью вести диалог с делегациями, которые представляют диктатора.

Также недавно РФ заявила о готовности возобновить переговоры с Украиной на стамбульской площадке. В то же время российские дипломаты утверждают, что прогресс якобы зависит от политической воли Киева.

Кроме этого, Кислица рассказал, что во время предыдущих переговоров РФ неоднократно провоцировала Украину. Представители Кремля избегали обсуждения конкретных шагов к миру, приносили досье на украинцев, делали провокационные заявления и предлагали формальные рабочие группы вместо реальных договоренностей.

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

