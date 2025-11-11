Чем и когда закончится война России против Украины - раскрыт реалистичный сценарий

К весне 2026 года война может перейти в стадию истощения, а ситуация на фронте заставит стороны перейти к дипломатическим переговорам, указал Ступак.

Чем и когда закончится война России против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Ступак:

Война России против Украины будет продолжаться до марта 2026 года

Если дипломаты договорятся - можно будет говорить о подписании документа между странами

Война России против Украины, скорее всего, продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий - масштабных природных катастроф, техногенных аварий или непредсказуемых обстоятельств, которые могли бы резко изменить ситуацию. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его мнению, вполне реалистичный сценарий, что к этому времени Россия, вероятно, не достигнет значительных успехов на фронте и наткнется на мощную украинскую оборону. В то же время Украина сможет развернуть собственное производство ракет и нанести удар по нефтяной отрасли РФ, лишив ее 30-50% доходов, что негативно повлияет на финансирование армии и приведет к нехватке личного состава.

"И тогда ситуация будет патовой - ни туда, ни сюда. При этом прифронтовые обстрелы будут, а обстрелов территории Украины, как и территории России - уже не будет. Вот тогда встанет вопрос об остановке войны на линии разграничения, и начнется дипломатический процесс. Дипломаты будут делать свою работу, на линии боевого соприкосновения будут обстрелы, как в 2015-2017 гг. Если дипломаты договорятся, тогда может быть подписание совместного документа", - указал он.

Эксперт отметил, что ситуация до марта выглядит более-менее прогнозируемо, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от состояния российской экономики и армии, возможностей украинских сил и поддержки западных партнеров. Именно эти факторы будут определять, наступит ли перелом в войне после этого периода.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак рассказал, какие города станут следующими целями российских войск после Покровска, а также что грозит Днепру и Запорожью:

Реально ли окончание войны в 2026 году - мнение эксперта

Как писал Главред, вероятность завершения полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в 2026 году является низкой. В то же время нельзя исключать, что Киев и Москва могут договориться о прекращении огня. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт, содиректор программ внешней политики и координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, сейчас самым реальным сценарием является установление режима тишины вдоль линии соприкосновения. В то же время эксперт подчеркнул, что спрогнозировать продолжительность такого перемирия сложно, ведь оно не будет означать ни завершения войны, ни окончательного урегулирования конфликта.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин упорно пытается дожать Украину, действуя без всякой логики. Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак высказал прогноз относительно того, что может заставить Путина остановить войну.

В то же время российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для Москвы неизменными условиями завершения войны остаются так называемые "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

На Запорожском направлении оккупанты существенно продвинулись, заставив украинские силы оставить позиции вблизи пяти населенных пунктов. По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, враг активно давит сразу на двух участках фронта.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

