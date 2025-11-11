"Даст команду остановиться": эксперт сказал, что заставит Путина закончить войну

Военный эксперт назвал несколько условий, при которых Путин может завершить войну.

При каких условиях Путин может закончить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Три условия, при которых Путин может завершить войну:

Лидера Кремля может остановить его личная физическая усталость

Путин остановится, когда деньги будут стремительно заканчиваться в России

Российский диктатор осознает бесперспективность войны и отдаст приказ закончить войну

Сейчас российский диктатор Владимир Путин принципиально хочет дожать Украину. Лидер Кремля не руководствуется какой-либо логикой. Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак Главреду спрогнозировал, что заставит Путина закончить войну.

Ступак предполагает, что Путина может остановить его личная физическая усталость.

"Когда он устанет воевать, когда будет готов махнуть на все рукой, сказать: "К черту все, давайте останавливаться". Или, как вариант, Путин остановится, когда деньги будут стремительно заканчиваться в России, и в бюджете их реально не будет хватать, и он это поймет сам", - спрогнозировал он.

Военный аналитик напоминает: у Путина есть странная черта - чем сильнее давление или советы извне, тем меньше шансов, что он сделает именно так.

"Например, когда Путину предлагали список кандидатов на какие-то должности, то первых он, как правило, отвергал, а назначал последних из списка, тех, кого никто не рекомендовал. Поэтому, когда Путин сам придет к мысли о том, что война бесперспективна, что большего в ней он не получит, он может дать команду остановиться", - подчеркнул Ступак.

В России назвали условия окончания войны против Украины

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что для прекращения войны в Украине обязательными условиями остаются "демилитаризация" и "денацификация". Москва не собирается менять требования в отношении Украины.

"И среди других абсолютно непременных условий регулирования, таких как демилитаризация, снятие любых угроз Российской Федерации, в том числе путем затягивания Украины в НАТО, обеспечение прав русских и русскоязычных, Украинской Православной Церкви (МП, - ред.), там есть и требования денацификации", - указал Лавров.

Прогнозы относительно окончания войны - новости по теме

Как писал Главред, Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. В то же время Буданов выразил надежду, что полномасштабная война России против Украины может завершиться до конца 2025 года.

При этом исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказывал, что война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая.

Недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению. По его словам, этот процесс может ускорить участие президента США Дональда Трампа, который стремится стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

