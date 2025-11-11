Уходит легенда: Криштиану Роналду завершает карьеру футболиста - Independent

Чемпионат мира-2026 года станет для Криштиану Роналду последним.

https://glavred.info/sport/uhodit-legenda-krishtianu-ronaldu-zavershaet-kareru-futbolista-independent-10714481.html Ссылка скопирована

Криштиану Роналду завершает карьеру футболиста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cristiano

Кратко:

Португалия находится на пороге выхода на чемпионат мира 2026 года

Роналду намерен в ближайшем будущем попрощаться со спортом

Роналду хочет проводить больше времени с семьей

Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду обозначил сроки своего загадочного намёка на завершение карьеры, сообщив, что планирует "скоро" повесить бутсы на гвоздь. Об этом пишет Independent.

Отмечается, что португальский нападающий, забивший более 950 голов за клуб и сборную, приближается к завершению карьеры и намерен в ближайшем будущем попрощаться со спортом, чтобы проводить больше времени с семьей.

видео дня

Однако у Роналду ещё остались нерешённые дела в футболе: в июне он продлил контракт с саудовским клубом "Аль-Наср" до 2027 года, а также лелеет амбиции по поводу Чемпионата мира в составе сборной Португалии в следующем году - единственного важного титула, которого не хватает в его трофейной коллекции.

В связи с этим Роналду попросили уточнить, насколько скоро это "скоро", на что он ответил:

"Для меня "скоро" означает лет через 10... Нет, я шучу. Сейчас я действительно наслаждаюсь моментом. Как известно, в футболе, когда достигаешь определённого возраста, месяцы считаешь очень быстро. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Забиваю голы, по-прежнему чувствую себя быстрым и собранным. Мне нравится моя игра в сборной. Но, конечно, давайте будем честны. Под "скоро" я подразумеваю, вероятно, год или два", - сказал он.

Отмечается, что с учётом того, что Португалия находится на пороге выхода на чемпионат мира 2026 года, Роналду подтвердил, что турнир в США, Канаде и Мексике станет его "лебединой песней" на главной футбольной сцене.

"Определённо да, потому что мне будет 41 год (на чемпионате мира). Я отдал футболу всё. Я в игре последние 25 лет. Я сделал всё, у меня много рекордов в разных ситуациях, как в клубах, так и в сборных. Я очень горжусь. Так что давайте наслаждаться моментом, жить им", - сказал Роналду, который также является лучшим бомбардиром сборной в истории с 143 голами.

Криштиану Роналду - детали

Как сообщал Главред, 11 августа 2025 года футболист Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес после девяти лет вместе. На обручальное кольцо (общим весом в 37 карат) спортсмен потратил от 4 до 5 миллионов долларов.

В 2022 году Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.

В 2020 году Криштиану Роналду получил награду Лучший игрок века на Globe Soccer Awards – ежегодной торжественной церемонии, которую организовывают Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA)​.

Читайте также:

О персоне: Криштиану Роналду Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред