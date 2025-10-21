Криштиану Роналду зажег под хит Верки Сердючки - детали

Кратко:
- Дмитрий Волканов рассказал историю о Криштиану Роналду
- Артисту удалось понаблюдать за ним во время вечеринки
Украинский певец Дмитрий Волканов был бэк-вокалистом Верки Сердючки, поэтому в концертных турах звезды повидал многое. Необычным опытом он поделился во время участия в шоу "Хто зверху?".
Волканов рассказал историю, в которою не поверила команда соперниц и его собственная. Артист поделился, что своими глазами видел, как португальский футболист Криштиану Роналду лихо выплясывал под хит Верки Сердючки "Ще не вмерла Україна".
"Я работал в коллективе Верки Сердючки бек-вокалистом. В Монако мы работали на закрытом мероприятии, и Криштиану уже Роналденко танцевал под песню "Ще не вмерла Україна", - рассказал Дмитрий Волканов с удивленной аудитории.
О персоне: Дмитрий Волканов
Дмитрий Волканов (Volkanov) - украинский певец. Творческий путь начал с участия в "Х-фактор", где он дошел до суперфинала и попал в команду Андрея Данилко. После проекта, получил приглашение работать в коллективе Верки Сердючки бэк-вокалистом (в общем проработав 4 года). Сольную карьеру начал после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, сообщает Википедия.
