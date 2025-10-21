Криштиану Роналду зажег под хит Верки Сердючки - детали

Дмитрий Волканов рассказал о забавной ситуации с футболистом на корпоративе.

Дмитрий Волканов рассказал историю о Роналду и Верке Сердючке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cristiano, instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

Дмитрий Волканов рассказал историю о Криштиану Роналду

Артисту удалось понаблюдать за ним во время вечеринки

Украинский певец Дмитрий Волканов был бэк-вокалистом Верки Сердючки, поэтому в концертных турах звезды повидал многое. Необычным опытом он поделился во время участия в шоу "Хто зверху?".

Волканов рассказал историю, в которою не поверила команда соперниц и его собственная. Артист поделился, что своими глазами видел, как португальский футболист Криштиану Роналду лихо выплясывал под хит Верки Сердючки "Ще не вмерла Україна".

"Я работал в коллективе Верки Сердючки бек-вокалистом. В Монако мы работали на закрытом мероприятии, и Криштиану уже Роналденко танцевал под песню "Ще не вмерла Україна", - рассказал Дмитрий Волканов с удивленной аудитории.

Дмитрий Волканов рассказал историю о Роналду и Верке Сердючке / Скриншот YouTube

О персоне: Дмитрий Волканов Дмитрий Волканов (Volkanov) - украинский певец. Творческий путь начал с участия в "Х-фактор", где он дошел до суперфинала и попал в команду Андрея Данилко. После проекта, получил приглашение работать в коллективе Верки Сердючки бэк-вокалистом (в общем проработав 4 года). Сольную карьеру начал после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, сообщает Википедия.

