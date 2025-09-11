"Ведет себя отвратительно": Криштиану Роналду применил силу к фанату

Кратко:
- Роналду был груб со своим фанатом
- В Сети отмечают, что это не первый такой случай
Португальский футболист Криштиану Роналду - один из самых известных спортсменов современности. Для многих он является примером для подражания, однако репутация у звезды футбола далеко не безупречна.
В информационном пространстве давно ходят слухи о непорядочном отношении Роналду к своим фанатам. Недавно в Сети появилось видеоподтверждение того, что Криштиану может быть грубым с особенно навязчивыми поклонниками.
Пользователь Х по имени Себас Кракбол опубликовал видео, где футболист грубо толкает фаната, который подбежал к нему сделать сэлфи, с подписью: "Криштиану Роналду снова показывает, что он ведет себя отвратительно со своими фанатами, а потом находятся люди, которые хотят преподнести его как пример для подражания, хотя есть десятки подобных видео".
Издание Daily Mail сообщило, что инцидент произошел в одном из португальских отелей. Криштиану Роналду конфликт с поклонником не комментирует.
Смотрите видео, где Криштиану Роналду толкает фаната:
Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar ser una mierda de persona con sus fans y luego hay gente que te lo quiere vender como ejemplo cuando hay docenas de videos así ??? pic.twitter.com/nRErl46Bva— Sebas Crackbol (@Crackbol10) September 5, 2025
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что бывшая девушка Бруклина Бекхэма, американская актриса Хлоя Грейс Морец, женилась на своей подруге, модели Кейт Харрисон.
Также стало известно, что у "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства. Актер раскрыл трудности, с которыми ему приходится сталкиваться во время работы.
Читайте также:
- Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе
- Первая невестка Арнольда Шварценеггера: сын Терминатора сыграл тайную свадьбу
- "Снится один и тот же сон": Бритни Спирс обратилась к больному Элтону Джону
О персоне: Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред