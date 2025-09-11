"Ведет себя отвратительно": Криштиану Роналду применил силу к фанату

Роналду не стал церемониться, из-за чего стал антигероем в Сети.

Криштиану Роналду новости - футболист попал в скандал из-за фаната / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cristiano

Роналду был груб со своим фанатом

В Сети отмечают, что это не первый такой случай

Португальский футболист Криштиану Роналду - один из самых известных спортсменов современности. Для многих он является примером для подражания, однако репутация у звезды футбола далеко не безупречна.

В информационном пространстве давно ходят слухи о непорядочном отношении Роналду к своим фанатам. Недавно в Сети появилось видеоподтверждение того, что Криштиану может быть грубым с особенно навязчивыми поклонниками.

Пользователь Х по имени Себас Кракбол опубликовал видео, где футболист грубо толкает фаната, который подбежал к нему сделать сэлфи, с подписью: "Криштиану Роналду снова показывает, что он ведет себя отвратительно со своими фанатами, а потом находятся люди, которые хотят преподнести его как пример для подражания, хотя есть десятки подобных видео".

Издание Daily Mail сообщило, что инцидент произошел в одном из португальских отелей. Криштиану Роналду конфликт с поклонником не комментирует.

Смотрите видео, где Криштиану Роналду толкает фаната:

Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar ser una mierda de persona con sus fans y luego hay gente que te lo quiere vender como ejemplo cuando hay docenas de videos así ??? pic.twitter.com/nRErl46Bva — Sebas Crackbol (@Crackbol10) September 5, 2025

О персоне: Криштиану Роналду Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

