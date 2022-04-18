У Криштиану Роналду случилась трагедия: умер сын футболиста

Роналду / Reuters

Футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.

В октябре нападающий Манчестер Юнайтед рассказал, что они с Джорджиной Родригес ждут рождения близнецов.

Позже стало известно, что это мальчик и девочка. Сегодня Криштиану рассказал о смерти мальчика.

"С глубочайшей грустью мы сообщаем о том, что наш малыш умер. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря толике надежды и радости", - написал Роналду в соцсети.

Футболист с женой Джорджиной поблагодарили врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку.

"Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно", – написал португалец.

Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. 12 ноября 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина.

К тому моменту у Роналду уже было трое детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, а также близнецы Ева и Матео, которое родились в 2017 году от суррогатной матери.

Отметим, в августе 2021 года один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду вернулся "Манчестер Юнайтед". Английский клуб достиг договоренности с "Ювентусом" касательно трансфера 36-летнего форварда.

Португалец уже выступал за английский клуб с 2003 по 2009 годы. За это время Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны, а 2008 году португалец вместе с "Юнайтед" стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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