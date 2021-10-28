Роналду станет отцом близнецов: невероятное фото с невестой футболиста

Роналду и Джорджина / instagram.com/cristiano/

Невеста Криштиану Роналду снова беременна. Как сообщил футболист, он ждет двойню.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами", – написал Роналду в Instagram.

Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. 12 ноября 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина.

К тому моменту у Роналду уже было трое детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, а также близнецы Ева и Матео, которое родились в 2017 году от суррогатной матери.

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Отметим, в августе 2021 года один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду вернулся "Манчестер Юнайтед". Английский клуб достиг договоренности с "Ювентусом" касательно трансфера 36-летнего форварда.

Португалец уже выступал за английский клуб с 2003 по 2009 годы. За это время Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны, а 2008 году португалец вместе с "Юнайтед" стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.