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Ярмоленко потроллил Роналду и взорвал Сеть

18 июня 2021, 11:07

Звезда украинского футбола на послематчевой пресс-конференции придвинул к себе поближе бутылки с Coca-Cola и пивом Heineken и попросил компании с ним связаться.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко потроллил Роналду и Погба / скриншот

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко, которого признали лучшим игроком поединка против Северной Македонии на Евро-2020, потроллил нападающего сборной Португалии и Ювентуса Криштиану Роналду и полузащитника сборной Франции и Манчестер Юнайтед Поля Погба, которые убрали от себя бутылки с колой и пивом во время пресс-конференций в рамках чемпионата.

Яромленко на послематчевой пресс-конференции наоборот придвинул к себе поближе бутылки с Coca-Cola и пивом Heineken. Видео опубликовали в Twitter.

"Я видел, Роналду убрал колу. Я ее поставлю, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!", — сказал украинский футболист, после чего рассмеялся и встал из-за стола.

Как сообщал Главред, накануне Криштиану Роналду на предматчевой пресс-конференции на Евро-2020 решительным жестом отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola. И немедленно обрушил акции одноименной корпорации.

Впоследствии в похожей ситуации оказался француз Поль Погба, в немилость которого попало спонсорское пиво. Итальянец Мануэль Локателли также отодвинул бутылку с Coca-Cola в сторону.

Криштиану Роналду Андрей Ярмоленко Евро-2020 Coca-Cola
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