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Шевченко откровенно высказался о победе сборной Украины и рассказал о звонке Зеленского

17 июня 2021, 20:35

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об эмоциональной игре на Евро-2020.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко о победе наж Северной Македонией / Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от первой победы на Евро-2020.

"В первую очередь, хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку. Спасибо всем, кто приехал на стадион. Спасибо всем, кто болел за нас. В раздевалку после матча нам позвонил президент Украины Владимир Зеленский и поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас", – сказал в эфире Футбол 1 Андрей Шевченко.

Шевченко также заявил, что это была весьма эмоциональная игра.

"Вы знаете, такая эмоциональная игра, хотелось, чтобы матч побыстрее закончился. В принципе, команда сыграла два хороших тайма, где-то была какая-то нервозность. У нас было достаточно моментов, чтобы довести игру к закрытию. Когда не забили пенальти, ребята где-то потеряли уверенность, но доиграли матч до конца очень уверенно", - отметил главный тренер сборной Украины.

Читайте такжеСборная Украины красиво обыграла Северную Македонию на Евро-2020

Отметим, первый матч Нидерланды-Украина завершился со счетом 3:2.

Матч Украина-Северная Македония 2:1.

На Евро-2020 украинцы встретятся с Австрией 21 июня.

В 1/8 финала Евро-2020 выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Скандал с новой формой сборной Украины на Евро-2020 - о чем ранее сообщал Главред:

Украина решила выступать на чемпионате Европы по футболу в экипировке с картой оккупированного Россией Крыма и лозунгом "Слава Украине – Героям слава".

Россия выразила протест в связи с решением Украины и надеялась, что украинской сборной запретят играть в такой форме.

В УЕФА 7 июня заявили, что Украина не нарушила правила организации, поэтому может выступать в заявленной экипировке.

Однако 10 июня после жалобы России в УЕФА в организации сказали, что Украине запретят выступать в футболках с лозунгом "Героям слава".

11 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила карту Украины с Крымом, а также лозунг "Слава Украине – Героям слава" в качестве официальных футбольных символов.

Позже УАФ удалось договориться с УЕФА, чтобы лозунг "Героям слава" остался на амуниции украинской сборной. Но теперь он будет расположен на внутренней стороне футболки.

сборная Украины Андрей Шевченко Евро-2020
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