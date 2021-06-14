Шевченко прокомментировал поражение Украины в матче с Нидерландами на Евро-2020

Андрей Шевченко на Евро 2020 / Reuters

Сборная Украины потерпела обидное поражение в первом туре чемпионата Европы. После матча главный тренер украинской команды Андрей Шевченко прокомментировал игру в Амстердаме.

"Я доволен очень игрой. Как команда, особенно во втором тайме после 0:2, проявила характер. Несмотря на поражение, мы запишем матч себе в плюс. На таком уровне и с таким соперником атакующим игра получилась интересной для зрителей. Было напряжение. Мне понравилось, как ребята среагировали на напряжение. Мне кажется, сборная повысила свой уровень. Моменты соперника – это нормально. Понятно, что они будут. И у нас были моменты, особенно во втором тайме", - сказал Шевченко.

По словам Шевченко, на таком уровне все допускают ошибки, здесь сумасшедшие скорости.

"Нужно учиться на ошибках. Мы его поддержали, (Миколенка - ред.) но никому не должно быть стыдно и обидно за игру. У нас еще две игры, и я сказал ребятам, что нужно цепляться за свои шансы. Нужно готовиться к Северной Македонии", – сказал Шевченко.

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Отметим, матч Нидерланды-Украина завершился со счетом 3:2.

На Евро-2020 украинцы встретятся с Северной Македонией (17 июня), и Австрией (21 июня).

В 1/8 финала Евро-2020 выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Скандал с новой формой сборной Украины на Евро-2020 - о чем ранее сообщал Главред:

Украина решила выступать на чемпионате Европы по футболу в экипировке с картой оккупированного Россией Крыма и лозунгом "Слава Украине – Героям слава".

Россия выразила протест в связи с решением Украины и надеялась, что украинской сборной запретят играть в такой форме.

В УЕФА 7 июня заявили, что Украина не нарушила правила организации, поэтому может выступать в заявленной экипировке.

Однако 10 июня после жалобы России в УЕФА в организации сказали, что Украине запретят выступать в футболках с лозунгом "Героям слава".

11 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила карту Украины с Крымом, а также лозунг "Слава Украине – Героям слава" в качестве официальных футбольных символов.

Позже УАФ удалось договориться с УЕФА, чтобы лозунг "Героям слава" остался на амуниции украинской сборной. Но теперь он будет расположен на внутренней стороне футболки.