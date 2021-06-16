Отодвинул и на 4 миллиарда кинул: Роналду убрал от себя бутылки Coca-Cola и обрушил акции

Криштиану Роналду / УНИАН

Легенда мирового футбола, нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, на предматчевой пресс-конференции на Евро-2020 решительным жестом отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola. И немедленно обрушил акции одноименной корпорации. Видеозапись была опубликована на портале YouTube.

Инцидент произошел перед матчем 1-го тура Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии. На пресс-конференции Роналду отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola. Интересно, компания является одним из спонсоров Евро-2020.

После этого он взял в руку бутылку с водой и поднял ее, как бы продемонстрировав, что именно нужно пить.

Уже спустя полчаса акции Coca-Cola упали на 1,6%: с 242 миллиардов долларов до 238 миллиардов.

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Напомним, ранее Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом социальной сети Instagram, поскольку первым достиг отметки в 250 миллионов подписчиков.

Аккаунт 35-летнего форварда является вторым самым популярным в Instagram после официальной страницы самой социальной сети, у которой 382 млн подписчиков.