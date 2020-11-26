Марадона лучше, чем Роналду и Месси по одной причине – Bloomberg

Марадона умер: Bloomberg назвал единственную причину, почему он лучший / Фото Reuters

Диего Марадона умер – и с ним ушла целая эпоха. Времена, когда гений футболиста его фанаты могли наблюдать лишь раз в четыре года – по телевизору, во время чемпионатов мира. Но это не мешает Марадоне быть лучшим игроком всех времен, считает Bloomberg.

В своей статье "Почему Марадона был лучше Месси и Роналду" издание приводит всего одну-единственную причину отдать титул сильнейшего – именно Марадоне.

История спорта знает немало прекрасных футболистов: Пеле, Ференц Пушкаш, Франц Бекенбауэр и др. Они играли по разным правилам, в разных условиях и на разных позициях – поэтому так трудно однозначно утверждать, что кто-то из них является лучшим.

"Таким образом, мы не можем точно знать, был ли Марадона технически лучшим футболистом. Тем не менее, мы утверждаем, что он все же был лучшим за все времена. И это утверждение основывается на простом факте: Марадона больше других претендентов бросает вызов утверждению, что футбол – это командный вид спорта", – пишет издание.

Стоит напомнить, что Марадона большую часть своей карьеры играл в клубах, где не было других игроков мирового значения. То есть, по сути, у легендарного футболиста не было существенной поддержки на поле.

Читайте такжеПеле прокомментировал смерть Диего Марадоны"Одно дело быть прекрасным игроком в окружении других прекрасных игроков – в этом отношении Месси и Роналду очень повезло с командами их клубов. Но Марадона творил магию с посредственным материалом", – отмечает автор статьи.

И не стоит забывать про давление, которое оказывалось на спортсменов тех лет: на них все время давили ожидания со стороны футбольных фанатов. При этом современным суперзвездам с таким давлением помогают справляться пиар-эксперты и психологи.

"Марадона, у которого не было такой поддержки за пределами поля, как и на нем, продолжал приносить "золото" клубу и стране снова и снова. Пока не перестал. Вероятно, это было неизбежно, что бремя гения Марадоны в конце концов так зрелищно его раздавит. Но он выдержал достаточно долго, чтобы претендовать на титул величайшего игрока всех времен", – резюмирует издание.

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