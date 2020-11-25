Диего Марадона умер

Диего Армандо Марадона / GettyImages

Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.

Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.

Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.

Диего Марадона считается одним из лучших футболистов в истории этого вида спорта.

Он играл на позиции нападающего и форварда и выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Двукратный чемпион Италии в составе клуба "Наполи".

Марадона был участником четырёх чемпионатов мира.

При его участии сборная Аргентины выиграла Чемпионат мира 1986 года и заняла второе место 4 года спустя, в 1990 году. Также Марадона является победителем юношеского чемпионата мира.

Его гол рукой в ворота сборной Англии в финале ЧМ-1986 стал называться "Рука Бога" и получил звание гола столетия. 25-летний капитан привел аргентинскую сборную к победе в чемпионате мира по футболу (во второй раз в ее истории) и был признан лучшим игроком турнира.

Также он был признан лучшим футболистом XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6 % голосов и опередил Пеле, Кройфа, Платини, Яшина и Беккенбауэра.

Также он был тренером сборной Аргентины.

Напомним, в ноябре ушли из жизни несколько известных людей. Так, в начале месяца скончался известный сатирик Михаил Жванецкий, 14 ноября умер Армен Джигарханян, 17 ноября умер народный артист Украины Роман Виктюк, а днем позже, 18 ноября - известная актриса Любовь Румянцева.