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Умер Роман Виктюк - народный артист Украины и советский режиссер

17 ноября 2020, 16:15

В России в возрасте 84 года умер советский режиссер родом из Львова Роман Виктюк.

Роман Виктюк
Роман Виктюк - биография и фильмография / кадр с телешоу

Роман Виктюк умер в России в больнице после гопитализации с коронавирусом.

О смерти Романа Виктюка сообщили в его театре 17 ноября 2020.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сказали в театре.

Виктюк попал в больницу с коронавирусом еще в октябре.

Сегодня утром режиссера перевезли из больницы Братьев Бахрушиных в Госпиталь для ветеранов войн № 1. Он лежал в реанимации после осложнений от коронавируса, и сегодня же решили отправить его в другую клинику, где Виктюк должен был долечиваться.

"Близкие надеялись, что там смогут нормализовать его состояние. В последние дни он находится в состоянии средней степени тяжести, до этого был в тяжелом. Еще сегодня Виктюк был в сознании, но потом состояние резко ухудшилось. Причиной смерти стала анемия головного мозга", - пишет телеграм-канал Mash.

Роман Виктюк - биография

Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 года. Из-за непростой политической ситуации он успел побывать в составе нескольких стран, пока шла дележка Западной Украины, а потом началась Вторая мировая война.

Он решил связать жизнь с театром, и в 1956 году закончил актерский факультет ГИТИСа, потом работал театрах Львова, Киева, Вильнюса и Калининграда (Кенигсберга).

Пик карьеры начался с возглавления театра в литовской ССР в 70-х.

С середины 70-х перебирается в Москву, и ставит представления "Царская охота" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированная роза" во МХАТе, "Утиная охота" А. Вампилова и "Уроки музыки" Л. Петрушевской в студенческом МГКУ.

В 1988 году Виктюк сделал постановки "Служанки" в театре Сатирикон, которая прославила его не только в СССР.

Виктюку удалось создать спектакль, который был показан во многих странах мира, собрал множественные отзывы прессы, а самого режиссёра сделал узнаваемым и известным театральным деятелем.

Виктюк получил даже свое шоу на российском ТВ. Он был ведущим ночной разговорной программы Поэтический театр Романа Виктюка с 2000 по 2006 гг.

Виктюк является учредителем (вместе с Игорем Подольчаком и Игорем Дюричем) Фонда Мазоха (1991, Львов), он постоянно участвовал в украинских театральных, телевизионных проектах и ​​тому подобное.

В частности, несколько раз выступил в качестве члена жюри популярной программы телеканала 1+1 "Танцую для тебя".

Роман Виктюк был народным артистом Украины и России, членом Института драматического театра в Италии, лауреатом театральной премии Maratea Центра европейской драматургии (1991), премии "Киевская пектораль", премии союза театральных деятелей Украины "Триумф", международной премии Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии (1997).

Роман Виктюк - семья

Роман Виктюк никогда не был официально женат и детей не имеет. На вопросы о детях он утверждал, что "папой" его называют его актеры и ученики.

По поводу его личной жизни остались секреты - Виктюк говорил, что у него какое-то время был роман с Валентиной Талызиной, а также, что когда-то он был влюблен в Людмилу Гурченко.

Роман Виктюк - фильмография и спектакли

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