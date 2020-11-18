Ушла из жизни известная актриса Любовь Румянцева

Любовь Румянцева / Фото: скриншот из фильма

В России в возрасте 77 лет умерла советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева.

"Сегодня не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Она внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как: "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера", - в Facebook сообщила национальная киностудия Беларусьфильм.

Румянцева ушла из жизни 18 ноября. Причина смерти актрисы не называется. Киностудия выразила свои соболезнования близким артистки, и отметила ее достижения.

"Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра", — говорится в сообщении.