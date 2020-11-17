​Гордон рассказал, как Роман Виктюк перехитрил россиян​

По словам журналиста, режиссер отказался поддерживать агрессию РФ против Украины.
Журналист Дмитрий Гордон рассказал, как известный режиссер Роман Виктюк, который скончался 17 ноября, до последних дней оставался настоящим патриотом Украины.
По словам журналиста, в 2014 году в России режиссеру предлагали подписать письмо в поддержку агрессии против Украины.
"Когда Россия отняла Крым, влезла на Донбасс, все российские деятели искусства начали подписывать "письма счастья" в поддержку. Это было горько и противно. А Роман Григорьевич в интервью возмутился – как это так? Когда ему предложили подписать письмо, он ответил: "Вы что, у меня во Львове семья, там же бандеровцы, они всех вырежут и до меня доберутся". Он ненавидел коммунистов, советскую власть, ее производные, он все понимал", - сказал Гордон в эфире телеканала Украина 24.
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По словам журналиста, Виктюк был настоящим патриотом Украины и великим режиссером.
"Великий человек, великий режиссер, блистательный наш современник, рожденный во Львове… Он говорил по-украински всегда – даже в Москве. Он любил родину всем сердцем. Он был удивительным человеком, удивительным режиссером. Без сомнения, он был великим, новатором, до него этот стиль режиссуры не был присущ никому", - отметил он.
Роман Виктюк - о чем ранее писал Главред:
- Выдающийся театральный режиссер. народный артист Украины и России Роман Виктюк умер в России в больнице после гопитализации с коронавирусом. По предварительным данным, Виктюк скончался от инсульта.
- Романа Виктюка могут похоронить в Украине. Как говорят его близкие, режиссер хотел найти вечный покой рядом с родителями.