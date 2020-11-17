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​Гордон рассказал, как Роман Виктюк перехитрил россиян​

17 ноября 2020, 23:58

По словам журналиста, режиссер отказался поддерживать агрессию РФ против Украины.

Роман Виктюк скончался в Москве / ТАСС

​Журналист Дмитрий Гордон рассказал, как известный режиссер Роман Виктюк, который скончался 17 ноября, до последних дней оставался настоящим патриотом Украины.

По словам журналиста, в 2014 году в России режиссеру предлагали подписать письмо в поддержку агрессии против Украины.

"Когда Россия отняла Крым, влезла на Донбасс, все российские деятели искусства начали подписывать "письма счастья" в поддержку. Это было горько и противно. А Роман Григорьевич в интервью возмутился – как это так? Когда ему предложили подписать письмо, он ответил: "Вы что, у меня во Львове семья, там же бандеровцы, они всех вырежут и до меня доберутся". Он ненавидел коммунистов, советскую власть, ее производные, он все понимал", - сказал Гордон в эфире телеканала Украина 24.

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По словам журналиста, Виктюк был настоящим патриотом Украины и великим режиссером.

"Великий человек, великий режиссер, блистательный наш современник, рожденный во Львове… Он говорил по-украински всегда – даже в Москве. Он любил родину всем сердцем. Он был удивительным человеком, удивительным режиссером. Без сомнения, он был великим, новатором, до него этот стиль режиссуры не был присущ никому", - отметил он.

Роман Виктюк - о чем ранее писал Главред:

  • Выдающийся театральный режиссер. народный артист Украины и России Роман Виктюк умер в России в больнице после гопитализации с коронавирусом. По предварительным данным, Виктюк скончался от инсульта.
  • Романа Виктюка могут похоронить в Украине. Как говорят его близкие, режиссер хотел найти вечный покой рядом с родителями.

Роман Виктюк Дмитрий Гордон новости Украины и мира
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