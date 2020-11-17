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Виктюка могут похоронить во Львове

17 ноября 2020, 18:57

Режиссер хотел найти вечный покой рядом с родителями.

Роман Виктюк
Роман Виктюк / кадр с телешоу

Народного артиста Украины и России, режиссера Романа Виктюка планируют похоронить на родите, во Львове.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на московский Театр Романа Виктюка, решается вопрос о транспортировке тела во Львов.

Коллеги режиссера по театру подчеркивают, что пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы.

Виктюк при жизни говорил, что хочет быть похороненным именно во Львове, рядом со своими родителями. По словам представителя театра, дату и место прощания с режиссером сообщат позже.

Читайте такжеРоман Виктюк госпитализирован с коронавирусом"Это всегда было его еще при жизни желание – быть похороненным рядом с мамой и папой", – сказала представительница театра.

Отметим, Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей.

Напомним, Виктюк умер в Москве в возрасте 84 лет.

По предварительным непроверенным данным, Роман Виктюк умер от инсульта.

Роман Виктюк новости Украины и мира
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