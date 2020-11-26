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Вскрытие показало, почему умер Диего Марадона

26 ноября 2020, 06:34

Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Диего Марадона умер
Диего Марадона умер / Фото Reuters

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона умер из-за острой сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких.

Об этом сообщил телеканал TN со ссылкой на данные вскрытия.

"Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая вызвала острый отек легких", — говорится в сообщении.

По данным журналистов, Марадона также страдал от дилатационной кардиомиопатии — заболевания миокарда, при котором полости сердца растягиваются. Эти проблемы со здоровьем преследовали футболиста не один год.

Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Уточняется, что 3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы, а 11 ноября его выписали из больницы.

Диего Марадона умер - что известно:

  • О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin.
  • Адвокат Марадоны заявил, что футболист умер от сердечного приступа. Он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 ноября.

Главред собрал все самые яркие факты жизни и карьеры Диего Марадоны в одном материале.

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