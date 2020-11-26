Умер Диего Марадона: знаковые моменты биографии легенды футбола

Спортсмен в 1986 году помог сборной Аргентины стать чемпионами мира по футболу.
Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в пригороде Буэнос-Айреса в бедной семье простого рабочего Диего Марадоны и домохозяйки Дальмы Франко, он был пятым ребенком и единственным мальчиков в семье. Детство будущей звезды футбола прошло в аргентинских трущобах, где он учился владеть мячом вместе с дворовыми мальчишками.
В восемь лет будущего чемпиона заметил специалист, который занимался подбором талантов для клуба Архентинос Хуниорс. Ему предложили играть за команду юниоров. В своей первой взрослой команде футболист отыграл целых пять сезонов, после чего в 1981 году перешел по контракту в другой аргентинский клуб - Бока Хуниорс.
Карьера
Испанская Барселона летом 1982 года приобрела Диего Марадону за семь с половиной миллионов долларов, установив своеобразный трансферный рекорд. Однако из-за травмы футболист пропустил большее количество барселонских матчей. Всего в Испании футболист отыграл два сезона и в общей сложности забил 38 голов, приняв участие в 58 матчах.
Переход Марадоны в Наполи снова всколыхнул общественность, ознаменовавшись еще более большой суммой трансфера – уже целых десять миллионов долларов! Во время его представления на стадионе присутствовало более семидесяти тысяч зрителей, которые сразу же сделали Марадону своим кумиром.
Однако в марте 1991 года положительная допинг-проба, которая была взята у Марадоны, стала причиной отстранения футболиста от игры на пятнадцать месяцев. После скандала он перешел в испанскую Севилью, но из-за конфликта с тренером покинул клуб.
Читайте также"Диего вечен": футбольный мир прощается с МарадонойДалее аргентинец играл за Ньюэллс Олд Бойз, проведя за этот клуб всего пять матчей. Но известный своим взрывным характером Марадона снова не нашел общий язык с тренером, и покинул клуб.
После полуторагодового перерыва Марадона вернулся в большой футбол. Он провел в составе Боки около тридцати матчей, но в крови Диего обнаружили кокаин и допинг, и после скандала он закончил карьеру.
Высказывание "Рука Бога" закрепилось за Марадоной после легендарного матча с англичанами, где футболист забил мяч рукой на глазах у многотысячной публики. Эту ошибку заметили все, кроме судьи, который засчитал спорный гол.
Марадона-тренер
Малоизвестный клуб Депортиво Мандия стал дебютом Марадоны в качестве тренера. Но этот опыт быстро закончится после драки Диего с одним из владельцев клуба. Затем Марадона в течение одного сезона тренировал Росинг, но особых результатов эта деятельность не принесла.
Несмотря на первые провальные результаты, Марадона все же стал тренером сборной Аргентины в 2008 году. Однако аргентинцы не выиграли чемпионат мира 2010 года, где их разгромили немцы со счетом 0:4. Контракт с Марадоной впоследствии не продлили.
Из-за своего взрывного характера, а также алкогольной и наркотической зависимости Марадона не смог стать успешным тренером.
Сердечный приступ подкосил Марадону в апреле 2004 года. Проблемы с лишним весом, так и не побежденная наркомания стали причиной этого печального события.
Личная жизнь
Марадона официально был женат всего один раз на Клаудии Вильяфанье. У супругов есть две дочери - Жанин и Дальма. Однако из-за постоянных измен жена футболиста подала на развод. Но паре удалось сохранить хорошие, дружеские отношения до недавнего времени. Бывшая жена даже выступала некоторый период в качестве агента экс-футболиста.
После развода Марадона встречался с учительницей физкультуры Вероникой Охедой, которая в 1986 году родила ему сына. Юношу футболист признал только в 2016 году.
О многочисленных бурных романах футболиста ходят легенды. Его даже обвиняли в пособничестве переправления аргентинских проституток в Италию.
Последние годы сердце Марадоны было занято молодой моделью Росио Оливой. Он даже решился ради нее на пластическую операцию, чтобы выглядеть на ее фоне моложе.
Всего у Марадоны насчитывают пять детей. От Валерии Сабалаин у Диего есть дочь, которая родилась в 1996 году. Но футболист не захотел добровольно признать свое отцовство, однако экспертиза ДНК расставила все на свои места.
На отцовство Марадоны претендовал еще один пятнадцатилетний парень, однако в прессе о нем подробная информация не появлялась.
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Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее:
Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.
Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.