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Умер Диего Марадона: знаковые моменты биографии легенды футбола

26 ноября 2020, 01:53

Спортсмен в 1986 году помог сборной Аргентины стать чемпионами мира по футболу.

Диего Марадонна
Диего Марадона / Фото: bomz.org

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в пригороде Буэнос-Айреса в бедной семье простого рабочего Диего Марадоны и домохозяйки Дальмы Франко, он был пятым ребенком и единственным мальчиков в семье. Детство будущей звезды футбола прошло в аргентинских трущобах, где он учился владеть мячом вместе с дворовыми мальчишками.

В восемь лет будущего чемпиона заметил специалист, который занимался подбором талантов для клуба Архентинос Хуниорс. Ему предложили играть за команду юниоров. В своей первой взрослой команде футболист отыграл целых пять сезонов, после чего в 1981 году перешел по контракту в другой аргентинский клуб - Бока Хуниорс.

/ Фото: Latest News

Карьера

Испанская Барселона летом 1982 года приобрела Диего Марадону за семь с половиной миллионов долларов, установив своеобразный трансферный рекорд. Однако из-за травмы футболист пропустил большее количество барселонских матчей. Всего в Испании футболист отыграл два сезона и в общей сложности забил 38 голов, приняв участие в 58 матчах.

Переход Марадоны в Наполи снова всколыхнул общественность, ознаменовавшись еще более большой суммой трансфера – уже целых десять миллионов долларов! Во время его представления на стадионе присутствовало более семидесяти тысяч зрителей, которые сразу же сделали Марадону своим кумиром.

Однако в марте 1991 года положительная допинг-проба, которая была взята у Марадоны, стала причиной отстранения футболиста от игры на пятнадцать месяцев. После скандала он перешел в испанскую Севилью, но из-за конфликта с тренером покинул клуб.

Читайте также"Диего вечен": футбольный мир прощается с МарадонойДалее аргентинец играл за Ньюэллс Олд Бойз, проведя за этот клуб всего пять матчей. Но известный своим взрывным характером Марадона снова не нашел общий язык с тренером, и покинул клуб.

После полуторагодового перерыва Марадона вернулся в большой футбол. Он провел в составе Боки около тридцати матчей, но в крови Диего обнаружили кокаин и допинг, и после скандала он закончил карьеру.

Высказывание "Рука Бога" закрепилось за Марадоной после легендарного матча с англичанами, где футболист забил мяч рукой на глазах у многотысячной публики. Эту ошибку заметили все, кроме судьи, который засчитал спорный гол.

Марадона-тренер

Малоизвестный клуб Депортиво Мандия стал дебютом Марадоны в качестве тренера. Но этот опыт быстро закончится после драки Диего с одним из владельцев клуба. Затем Марадона в течение одного сезона тренировал Росинг, но особых результатов эта деятельность не принесла.

Несмотря на первые провальные результаты, Марадона все же стал тренером сборной Аргентины в 2008 году. Однако аргентинцы не выиграли чемпионат мира 2010 года, где их разгромили немцы со счетом 0:4. Контракт с Марадоной впоследствии не продлили.

Из-за своего взрывного характера, а также алкогольной и наркотической зависимости Марадона не смог стать успешным тренером.

Сердечный приступ подкосил Марадону в апреле 2004 года. Проблемы с лишним весом, так и не побежденная наркомания стали причиной этого печального события.

Диего Марадона
Диего Марадона / Фото: News.com.au

Личная жизнь

Марадона официально был женат всего один раз на Клаудии Вильяфанье. У супругов есть две дочери - Жанин и Дальма. Однако из-за постоянных измен жена футболиста подала на развод. Но паре удалось сохранить хорошие, дружеские отношения до недавнего времени. Бывшая жена даже выступала некоторый период в качестве агента экс-футболиста.

Марадона с женой Клаудией / Фото: Art file

После развода Марадона встречался с учительницей физкультуры Вероникой Охедой, которая в 1986 году родила ему сына. Юношу футболист признал только в 2016 году.

О многочисленных бурных романах футболиста ходят легенды. Его даже обвиняли в пособничестве переправления аргентинских проституток в Италию.

Последние годы сердце Марадоны было занято молодой моделью Росио Оливой. Он даже решился ради нее на пластическую операцию, чтобы выглядеть на ее фоне моложе.

Всего у Марадоны насчитывают пять детей. От Валерии Сабалаин у Диего есть дочь, которая родилась в 1996 году. Но футболист не захотел добровольно признать свое отцовство, однако экспертиза ДНК расставила все на свои места.

На отцовство Марадоны претендовал еще один пятнадцатилетний парень, однако в прессе о нем подробная информация не появлялась.

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Диего Марадона с сыном
Диего Марадона с сыном / Фото tv.fanpage.it

Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее:

  • Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.

  • Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.

  • Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.

  • Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.

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