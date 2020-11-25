Роналду отреагировать на смерть Марадоны

Спортсмен назвал коллегу гением.
Известный португальский футболист, нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на новость о смерти бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны.
"Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир — с гением. Он был одним из лучших. Волшебником, не знавшим себе равных. Он покинул нас слишком скоро, но его наследие по-прежнему с нами. Ты оставил пустоту, которую не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя не забудут никогда", — написал 35-летний форвард в Twitter-аккаунте.
Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее:
Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.
Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.
Диего Марадона считается одним из лучших футболистов в истории этого вида спорта.