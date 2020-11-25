Роналду отреагировать на смерть Марадоны

Роналду прокомментировал смерть Марадоны / Reuters

Известный португальский футболист, нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на новость о смерти бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны.

"Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир — с гением. Он был одним из лучших. Волшебником, не знавшим себе равных. Он покинул нас слишком скоро, но его наследие по-прежнему с нами. Ты оставил пустоту, которую не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя не забудут никогда", — написал 35-летний форвард в Twitter-аккаунте.

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