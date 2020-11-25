Пеле прокомментировал смерть Диего Марадоны

Пеле прокомментировал смерть Марадоны / Instagram

До "Месси или Роналду?" главным вопросом в футболе был другой: "Марадона или Пеле?" Великий бразильский игрок уже высказался о смерти своего самого известного конкурента.

"Грустно терять друзей таким образом", — написал Пеле в социальной сети.

Кроме того, бывший форвард сборной Англии Гари Линекер тоже отреагировал на смерть легендарного Диего Марадоны.

"По некоторым оценкам, величайший игрок своего поколения и, возможно, самый великий футболист всех времен. Надеюсь, что после счастливой, но не самой простой своей жизни, он наконец обретет спокойствие в руках Бога", — написал Линекер в "твиттере".

Аргентинские СМИ сообщили, что Марадона скончался в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

В Аргентине объявлен трехдневный траур по Марадоне.

Диего Армандо Марадона умер / GettyImages

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