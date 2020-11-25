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Пеле прокомментировал смерть Диего Марадоны

25 ноября 2020, 19:10

Великий бразильский игрок уже высказался о смерти своего самого известного конкурента.

Пеле
Пеле прокомментировал смерть Марадоны / Instagram

До "Месси или Роналду?" главным вопросом в футболе был другой: "Марадона или Пеле?" Великий бразильский игрок уже высказался о смерти своего самого известного конкурента.

"Грустно терять друзей таким образом", — написал Пеле в социальной сети.

Кроме того, бывший форвард сборной Англии Гари Линекер тоже отреагировал на смерть легендарного Диего Марадоны.

"По некоторым оценкам, величайший игрок своего поколения и, возможно, самый великий футболист всех времен. Надеюсь, что после счастливой, но не самой простой своей жизни, он наконец обретет спокойствие в руках Бога", — написал Линекер в "твиттере".

Аргентинские СМИ сообщили, что Марадона скончался в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

В Аргентине объявлен трехдневный траур по Марадоне.

Диего Армандо Марадона
Диего Армандо Марадона умер / GettyImages

Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее:

  • Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
  • Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.
  • Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
  • Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.
  • Диего Марадона считается одним из лучших футболистов в истории этого вида спорта.

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