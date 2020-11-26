Последние минуты жизни: стали известны слова Марадоны перед смертью

Перед смертью 60-летний экс-футболист рассказал о резком изменении своего состояния.
Стали известны новые подробности смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Как сообщает телеканал TN, перед смертью Марадона пожаловался на ухудшение самочувствия.
Марадона утром проснулся, позавтракал, однако потом снова вернулся в постель.
Отмечается, что перед смертью 60-летний экс-футболист рассказал о резком изменении своего состояния медсестре, которая за ним ухаживала.
При этом он произнес свои последние слова в жизни: "Me siento mal" (Мне нехорошо, - ред.).
Медсестра вызвала скорую помощь. Врачи два часа пытались спасти Марадону, но все их попытки были безуспешны.
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Ранее сообщалось о том, что Марадона умер из-за острой сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее:
- Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
- Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.
- Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
- Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.