Последние минуты жизни: стали известны слова Марадоны перед смертью

Диего Марадона / Фото: Global Look Press

Стали известны новые подробности смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Как сообщает телеканал TN, перед смертью Марадона пожаловался на ухудшение самочувствия.

Марадона утром проснулся, позавтракал, однако потом снова вернулся в постель.

Отмечается, что перед смертью 60-летний экс-футболист рассказал о резком изменении своего состояния медсестре, которая за ним ухаживала.

При этом он произнес свои последние слова в жизни: "Me siento mal" (Мне нехорошо, - ред.).

Медсестра вызвала скорую помощь. Врачи два часа пытались спасти Марадону, но все их попытки были безуспешны.

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Ранее сообщалось о том, что Марадона умер из-за острой сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее: