Назван ​лучший футболист XXI века

Назван лучший футболист последнего двадцатилетия / Reuters

Португальский нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду получил награду Лучший игрок века на Globe Soccer Awards – ежегодной торжественной церемонии, которую организовывают Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA)​

Так, 35-летний капитан сборной Португалии признан лучшим в период с 2001 по 2020 года. В борьбе за этот титул Роналду опередил аргентинского форварда Барселоны Лионеля Месси, египтянина Мохамеда Салаха из Ливерпуля и Рональдиньо, который с 2003 по 2008 года выступал за Барселону.

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Криштиану Роналду является чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций (2019). В активе звездного уроженца Мадейры множество личных рекордов, в частности лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и сборной Португалии.

Напомним, Роналду недавно переболел коронавирусом. Из-за болезни футболист пропустил игру в Лиге наций.