Провалили войну в Украине: в РФ признали, что страна на грани катастрофы и распада

Анна Косик
12 ноября 2025, 11:40
3680
Идеолог российской агрессии против Украины снял розовые очки и увидел реальную картину ситуации в РФ.
Гиркин, Путин
Гиркин считает виновным в провале РФ на международной арене Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, t.me/strelkovii

Что сказал Гиркин:

  • Россия стала объектом на мировой арене
  • У РФ мало времени, чтобы выйти из войны в Украине
  • Россия на грани большой катастрофы, которая может закончиться распадом страны

Страна-агрессор Россия продолжает войну против Украины несмотря на то, что сама оказалась в ужасном положении и победа, скорее всего, ей не светит.

Это начали понимать даже самые преданные патриоты РФ, как вот террорист Игорь Гиркин, который отбывает наказание в российской тюрьме. В его Telegram приспешники опубликовали новое письмо Гиркина, в котором он предсказывает России распад.

Россия потеряла влияние на международной арене

Российский террорист выразил опасения, что в ближайшее время США могут отказаться от прямого противостояния с Китаем, а вместо этого ударят по России с помощью Украины.

При этом Гиркин считает, что такому сценарию поспособствовал сам Кремль, ведь он потерял влияние на мировые процессы. Узник обвиняет кремлевского диктатора Владимира Путина в том, что Россия стала объектом мировой политики, а не субъектом.

У Кремля ограниченное время для выхода из войны против Украины

Гиркин также упомянул необходимость выходить из войны в Украине, потому что для этого осталось не так много времени. А все потому, что экономика России сейчас "на волоске от катастрофы".

"Катастрофа в том или ином виде уже давно неизбежна, и речь может идти лишь о более или менее успешном преодолении ее последствий", - подчеркнул он.

Российский террорист подчеркнул, что победа в войне не гарантирует РФ никакой стабильности, а поражение вообще может привести к распаду страны.

Когда может закончиться война в Украине - прогноз эксперта

Главред писал, что по мнению военного эксперта Ивана Ступака, война России против Украины, скорее всего, продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий.

Речь идет о масштабных природных катастрофах, техногенных авариях или непредсказуемых обстоятельствах, которые могли бы резко изменить ситуацию. По его мнению, вполне реалистичный сценарий, что к этому времени Россия, вероятно, не достигнет значительных успехов на фронте и наткнется на мощную украинскую оборону.

В то же время Украина сможет развернуть собственное производство ракет и нанести удар по нефтяной отрасли РФ, лишив ее 30-50% доходов, что негативно повлияет на финансирование армии и приведет к нехватке личного состава.

Распад России - последние новости

Ранее Главред писал, что есть четкая последовательность событий, которые должны происходить, чтобы привести к окончанию войны. Война не сможет закончиться, пока не распадется страна-агрессор Россия.

Накануне ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман заявил, что Россия должна повторить судьбу Советского Союза и развалиться на несколько отдельных государств.

Напомним, российский оппозиционный политик Илья Пономарев говорил, что Российская Федерация должна прекратить существование. Но надо, чтобы Россия, как страна, осталась - построила адекватное государство и отпустила народы, которые хотят жить самостоятельно.

О персоне: Игорь Гиркин

Игорь Гиркин - российский террорист, военный, военный преступник, блогер, идеолог Белого движения, писатель, отставной офицер ВС РФ, бывший полковник ФСБ, пишет Википедия.

Участник российской войны против Украины в Крыму, на Донбассе и во время вторжения 2022 года на стороне России, а также ряда других войн: в Приднестровье (Молдова), Боснии, Чечне. Руководитель террористической группировки "Новороссия" с 2014 года, глава "Комитета 25 января". Бывший главарь террористической пророссийской военной группировки "Народное ополчение Донбасса".

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

