Три шага к порабощению: в Foreign Affairs раскрыли кремлевский план по Украине

В настоящее время Россия далека от достижения даже первой из фаз своей статегии.

Страна-агрессор Россия рассматривает свою стратегическую цель – подчинение Украины – в три этапа, из которых только первый включает в себя реальные боевые действия. Детали кремлевского плана раскрыл Джек Уотлинг в статье для издания Foreign Affairs.

На первом этапе Москва стремится оккупировать или разрушить достаточное количество украинской территории, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность оставшейся части только с согласия России. Российские стратеги оценивают, что этого можно достичь, если Россия удержит уже частично аннексированные ею области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую), а также добавит Харьковскую, Николаевскую и Одесскую, что фактически отрежет Украину от Черного моря.

"В этих условиях Кремль будет стремиться к прекращению огня, полагая, что сможет перейти ко второму этапу, в котором он будет использовать экономические рычаги и политическую войну, подкрепленную угрозой повторного вторжения, для установления контроля над Киевом. На третьем этапе Россия включит Украину в свою орбиту подобно Беларуси", - говорится в статье.

При этом отмечается, что в настоящее время Россия всё ещё далека от достижения первой из этих фаз.

Российские военные надеются, что, если им удастся измотать Вооружённые силы Украины, их территориальные завоевания на поле боя ускорятся.

Россия ведёт наступление уже два года, и давление на Украину будет возрастать по мере уменьшения плотности рядов украинских защитников. Численность пехоты в украинских подразделениях сокращается из месяца в месяц, даже если общая численность украинских войск остаётся стабильной.

Россию ждут проблемы

Вскоре Россия столкнется с собственными проблемами, требующими увеличения численности личного состава. С середины 2023 года Россия ведёт войну, используя добровольцев, которые вступают в армию в обмен на огромные премии и обещания крупных выплат семьям в случае их гибели. В 2024 году Россия набрала около 420 тысяч человек, а в 2025 году — более 300 тысяч.

"Это число позволило ей вести беспощадные, хотя и дорогостоящие, пехотные наступления. Однако число людей, для которых эти стимулы привлекательны, сокращается. Осенью 2025 года показатели вербовки упали, и в некоторых районах Москве пришлось прибегнуть к более принудительным методам. Чтобы поддерживать текущий темп наступательных операций, Кремлю потребуется либо разработать способ ведения боевых действий, который позволит лучше сохранить жизни солдат, либо найти новую модель вербовки", - пишет автор.

Способность российского государства продолжать наступательные операции определяется также и имеющимся у него оборотным капиталом. Пока Россия может продавать нефть, газ и другое сырье, у неё есть средства для получения свободных денег для финансирования вооружения и набора личного состава. Однако падение цен на нефть в 2025 году истощило российские резервы. Тем временем, активизация Украиной кампании дальних ударов по нефтеперерабатывающим заводам начала оказывать существенное влияние на внутреннюю нефтепереработку и доступность топлива.

"Вопрос в том, в какой степени сочетание санкций и ударов создаст для Кремля проблемы с денежным потоком в 2026 году", - пишет Уотлинг.

По его словам, есть веские основания полагать, что Украина сможет повысить эффективность своих ударов в 2026 году. Во-первых, Россия тратит больше перехватчиков ПВО, чем производит. Украина также наращивает запас крылатых ракет отечественной разработки. Они не только обладают достаточной кинетической энергией для поражения гораздо большего числа классов целей, чем украинские беспилотники, но и, подвергая риску большее количество типов целей, еще больше рассредоточат российскую ПВО, создавая новые бреши. Если Украина решит атаковать российскую инфраструктуру экспорта нефти, Россия почувствует это на себе.

О персоне: Джек Уотлинг Джек Уотлинг (Jack Watling) — британский военный аналитик, доктор истории и старший научный сотрудник Королевского института объединённых служб (RUSI — Royal United Services Institute) в Лондоне. Это один из самых уважаемых европейских экспертов по современным вооружённым конфликтам, в частности — по войне России против Украины. Образование: доктор философии (PhD) по истории в Лондонском университете (King’s College London). Уотлинг регулярно пишет для Foreign Affairs, The Atlantic, The Economist, BBC, The Guardian и других мировых изданий. Автор книг: The Arms of the Future: Technology and Close Combat in the Twenty-First Century (2023) — о том, как технологии меняют характер ближнего боя;

The Future of Land Warfare (в соавторстве). С первых месяцев полномасштабного вторжения России Джек Уотлинг работает как аналитик и консультант, регулярно посещает Украину, взаимодействует с украинскими военными. Его доклады для RUSI считаются одними из самых точных западных исследований о тактике и состоянии российской и украинской армий.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как писал Главред, Москва подтвердила готовность возобновить переговоры с Украиной на стамбульской площадке, однако, по словам российских дипломатов, украинская сторона пока не отреагировала на предложение.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что после того, как вопрос с Газой будет закрыт, США сосредоточатся на завершении войны в Украине. В вопросе решения войны в Украине есть некоторый прогресс.

7 ноября президент США Дональд Трамп заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине.

"Мы стремимся закончить еще одну (войну - ред), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись", - сказал глава Белого дома.

Как известно, Трамп и Путин должны были встретиться в Будапеште еще в конце октября текущего года. Однако, саммит сорвался. В то же время венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что это не так и лидеры США и страны-агрессора России встретятся в Будапеште.

Чего хочет Путин: мнение эксперта

Украинский политический журналист Виктор Шлинчак заявил, что внимание мировых лидеров к Украине входит в новую фазу обострения, и реальные требования к Киеву могут быть гораздо глубже и опаснее, чем публично озвученные Дональдом Трампом.

По словам Шлинчака, глава РФ Владимир Путин стремится не просто зафиксировать линию замороженного конфликта, но и добиться внутренней трансформации Украины, направленной на слом общества, уставшего от войны.

Среди скрытых требований Кремля он назвал:

придание русскому языку официального статуса;

закрепление статуса Русской православной церкви;

возвращение пророссийских партий к участию в выборах;

амнистию отдельных политических фигур.

Шлинчак отмечает, что Трамп, вероятно, не уделяет внимания этим нюансам и сосредоточен исключительно на результате "остановки" войны.

По мнению Шлинчака, если Кремль и дальше строит планы обрушить украинскую оборону до конца года, Путин будет тянуть время и уклоняться от конкретных обязательств.

О персоне: Виктор Шлинчак Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

