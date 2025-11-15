Укр
Россияне расстреляли украинских военных на Запорожье: стало известно число жертв

Алексей Тесля
15 ноября 2025, 23:42
277
Российские военные жестоко расстреляли украинских бойцов на Гуляйпольском направлении.
всу, свеча
Россияне расстреляли украинских бойцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Главное:

  • Российские военные жестоко расстреляли украинских бойцов
  • Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций

Российские оккупационные силы, вероятно, расстреляли двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья Запорожской области.

Об этом стало известно из социальных сетей, сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

видео дня

По его словам, такие действия являются сознательным шагом РФ, направленным на запугивание и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

"Такие убийства не являются единичными случаями — они формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора", — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Омбудсмен также сообщил, что направил официальные письма в Международный комитет Красного Креста и ООН: "Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России".

Подробности зверства россиян

Российские военные жестоко расстреляли украинских бойцов на Гуляйпольском направлении, зайдя им со спины. По информации источников, погибших украинских военных было не менее пяти, сообщает "Суспильне".

По данным DeepState, ключевой деталью трагедии является то, что российские военные смогли незаметно проникнуть в тыл украинских позиций.

"Инфильтрация РФ приобретает новые масштабы и пребывание в 5 км от переднего края никак не оберегает от встречи с пехотой противника. Особенно, когда фронт в одной стороне, а россияне зашли со спины", — отметили в DeepState.

В то же время подчеркивается, что оккупанты после совершенного преступления долго не прожили, а буквально через 20 минут они были ликвидированы FPV-дронами.

Расстрелы украинских военных - новости по теме

Как сообщал Главред, расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это преступление, заявив, что сообщит об этом факте Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.

Ранее также сообщалось, что российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

